ABD'de Tesla ve Elon Musk'a yönelik protestoların dozu artıyor. Protestocular, daha iyi örgütlenmek için bir internet sitesi bile oluşturdular. Tehdit edilen ve hakarete maruz kalan Tesla sahipleri de var.

Bundan birkaç hafta kadar önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde siyasete giren milyarder iş insanı Elon Musk'ın büyük protestolara maruz kaldığından bahsetmiştik. Başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde özellikle de Tesla araçlara saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bugün, yine bu olayla karşınızdayız. ABD'den gelen haberler, protestoların kapsamının biraz daha büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Hatta insanlar, artık biraz daha örgütlenmiş durumdalar. "Tesla'yı Devirin" anlamına gelen "Tesla TAKEDOWN" protestoları, binlerce kişiye ulaştı ve insanlar, bu protestolar için bir internet sitesi bile oluşturdular. O siteyi buradan inceleyebilirsiniz.

Protestolar, bazı yerlerde vandallık boyutuna ulaştı

Yaşanan olaylar, en azından bazı bölgelerde amacından sapmış gibi görünüyor. Zira bölgeden gelen haberlere göre insanların araçlarına zarar vermeyi bir kenara bırakın, hakaret ve tehditlere maruz kalanlar var. Tabii tüm bunlara karşın Tesla ve Elon Musk'ı savunanların sayısı da hiç az değil. Hâl böyle olunca tarafların karşı karşıya gelmeleri, daha büyük toplumsal olaylara yol açabilecek gibi görünüyor.

Açık konuşmak gerekirse Donald Trump ve Elon Musk, ABD'deki yönemde çok sert açıklamalar yapıyorlar. Üstelik açıklamaların sertliği hiçbir şekilde değişmiyor. Yani bu ikili, her ne kadar tepki görüyor olsalar da bildiklerini okumaya devam ediyorlar.

Peki bu olaylar nasıl durulacak? İşte bu sorunun cevabını kimse bilmiyor. Üstelik olayların her geçen gün biraz daha yayılıyor olması, endişe verici olarak nitelendiriliyor. Bakalım ABD hükûmeti, vatandaşını nasıl ikna edecek...