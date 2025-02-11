Elon Musk, ABD hükûmeti için çalışmaya başlaması nedeniyle özellikle de ABD'de toplumsal olaylar yaşanmasına neden oldu. Farklı farklı bölgelerden en çok da Tesla bayilerine saldırılar düzenleniyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk, Donald Trump'ın seçimi kazanması ile doğrudan ABD hükûmeti için çalışmaya başladı. Hatta Musk, ABD Hükûmet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) başına getirildi. Ancak küresel çapta pek çok kişi, Elon Musk'ın aslında ABD'yi yöneten kişi olduğuna inanıyor.

Bu da muhalif tarafta tepkilere yol açtı. Hatta ABD'nin bazı bölgelerinde olaylar çıktı. Elon Musk'ı protesto etmek isteyen kişiler, buna Tesla saldırıları ile başladılar. Sosyal medyada yayılan videolar, Tesla bayilerinin saldırıya uğradığını gözler önüne seriyor. Olaylar, vandallık boyutuna taşınmış durumda.

İşte sosyal medyaya düşen bir video

Yukarıdaki video, bir Tesla bayisinin önündeki eylemlerden birini gösteriyor. Açık konuşmak gerekirse bu video, yaşanan olayların en medeni görüntülerinden bir tanesi. Yerel haber kaynaklarının bildirdiklerine göre ise Colorado'da bulunan bir Tesla bayisinde bekleyen araçlar sprey boya ile boyandı.

Yaşanan olayların ABD sınırları içerisinde kalmadığını belirtmemiz gerekiyor. Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde de Tesla ve Elon Musk'a yönelik saldırılar yapılıyor. Ancak bunlar daha başlangıç gibi görünüyor.

X'in önlem alacağını düşünen bazı kesimler, Blusky üzerinden örgütlenmeye başlamış durumdalar. "#TeslaTakeover" etiketi ile örgütlenmeye başlayan kullanıcılar, 15 Şubat tarihinde tüm Tesla bayileri önünde eylem yapmayı planlıyorlar. Bu tür bir eylemin boyutlarının ne olacağı şimdilik belirsiz.