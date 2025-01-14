Çin'in Instagram'a rakip olarak kurduğu platform olan RedNote, ABD'de uygulama mağazalarının zirvesine yerleşti. Bunun temel nedeni, TikTok'un birkaç gün sonra ABD'de yasaklanacak olması.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, 19 Ocak itibarıyla ABD'de erişime yasaklanacak gibi görünüyor. En azından ABD hükûmeti aksi bir karar almaz ise mevcuttaki durum bu.

Ancak internet kullanıcıları, TikTok yasağına karşı alternatif çözüm yolunu bulmuşlar gibi görünüyor. Zira Çince ismi Xiaohongshu olan, İngilizce'de "RedNote" olarak anılan bir sosyal medya platformu, ABD'de en çok indirilen uygulama hâline geldi. Uygulama mağazalarında bir numaraya yerleşen uygulama, Çin'in Instagram'a rakip olarak kurduğu platform olarak biliniyor.

ABD'deki TikTok fenomenleri, kullanıcıları RedNote'a çekmeye başladılar

RedNote'un bir anda bu hâle gelmesinin başlıca nedeni, ABD'deki TikTok fenomenleri. Popüler isimlerin bu platforma geçiş yapmış olmaları, takipçilerini de çekiyor ve bu da çok büyük bir sarmal oluşturuyor. Hâl böyle olunca RedNote'un ABD'de zirveye yerleşmesi çok da şaşırtıcı değil.

İlk kez 2013 yılında piyasaya sürülen platform, birkaç yıl öncesine kadar çok da popüler değildi. Ancak uygulama içi alışveriş imkânı sunuyor olması, özellikle COVID-19 döneminde uygulamaya olan ilginin artmasını sağladı. Küresel çapta 300 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan platformun yüzde 79 gibi çok ciddi bir bölümünün kadın olması da dikkat çeken hususlar arasında yer alıyor. İşte bu uygulama şimdi ABD'deki en popüler mobil uygulama hâline gelmiş durumda.