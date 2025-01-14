Yeni bir iddiada, Çin hükûmetinin yasaklanmamak için ABD'de TikTok'u Elon Musk'a satmayı düşündüğü belirtildi. Ancak şirket sözcüsünden bu iddiaya yalanlama geldi.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından olan TikTok, ABD’yle yasakla karşı karşıya. Öyle ki platform, ülkede çatı şirketi ByteDance’ten ayrılıp başka bir şirkete satılmazsa yakın zamanda yasaklanacak ve kullanılamayacak. Şirketin 19 Ocak’a kadar süresi var.

TikTok’un nasıl bir yol izleyeceği büyük merakla beklenirken bugün çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bloomberg tarafından paylaşılan iddiaya göre Çinli hükûmet yetkilileri, TikTok’u Musk’a satmayı düşünmüş.

TikTok sözcüsünden yalanlama geldi

İddiada, hükûmet yetkililerinin TikTok’un ByteDance’ten ayrılmasını kesinlikle istemediği ifade edildi. Ancak bu tarz bir durumda X’in sahibi olan Elon Musk’a satmayı bir seçenek olarak düşündükleri de eklenmiş. Bu şekilde Donald Trump ile birlikte çalışabileceklerini düşünmüşler. Bilindiği üzere Musk, Trump’a en yakın isimlerden.

Elon Musk tarafından böyle bir hamle gelmediğinin altını çizelim. Yani satın almak isteyen Musk değil. İddiada, Çinlilerin Musk’a satmak istedikleri söyleniyor. Bu tarz bir şey olursa Musk, 170 milyon kullanıcıya sahip olan ve milyarlarca dolarlık reklam geliri getiren TikTok ABD’nin sahibi olur.

Tabii iddiaya hemen güvenmemek gerektiğini de aktaralım. Hatta doğru olma ihtimali düşük. Çünkü bir TikTok sözcüsü, Variety’e verdiği demeçte iddiayı “tamamen kurgu” olarak nitelendirdi ve yalanladı. Bu yüzden gerçeğe dönüşme ihtimali oldukça düşük diyebiliriz. Musk’tan da şimdiye kadar hiç bu tarz bir açıklama gelmediğini de ekleyelim.