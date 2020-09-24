Çin merkezli teknoloji devleri ve özellikle de Huawei ile arası uzun süreden bu yana açık olan ABD, Türkiye’yi Çinli şirketler hakkında uyardı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in Huawei ile dünya üzerindeki nüfuzunu artırma çabası içinde olduğunu, Türkiye’nin Çinli şirketlere bağımlı hale gelmesinin olumsuz sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Küresel ticaret krizlerinin odak noktasında yer alan ABD ve Çin arasındaki gerilimler, teknoloji şirketleri ve özellikle de Huawei ekseninde gelişmeye başlamıştı. Hatta bir dönem Huawei Başkanı’nın kızının Kanada'da tutuklanmasına kadar ilerleyen süreç, Google ile Huawei'nin de arasını açmıştı. Tüm bu gelişmeler, salgınla birlikte daha kritik bir boyuta taşındı.

ABD Dışişleri Başkanı Mike Pompeo, son röportajında Türkiye’de önemli miktarda veri bulunduğuna dikkat çekti. Pompeo’ya göre, bu verilerin Çin’in yönetiminden sorumlu olan Komünist Partisi’nin elinde olması “çok daha dikkatli olmalarını” gerekiyor.

“Türkiye’nin Huawei ve diğer Çinli şirketlere bağımlılığının artması, ABD ile askeri işbirliğini olumsuz etkileyebilir”

Çin’in Huawei ve diğer teknoloji şirketleri ile dünya üzerindeki nüfuzunu artırmaya çalıştığını belirten Mike Pompeo, ABD ve Türkiye arasındaki askeri ilişkilerin bile bu durumda olumsuz etkilenebileceğini açıkça dile getirdi.

Mesele sadece akıllı telefonlardan, yani tüketici elektroniğinden ibaret değil:

Türkiye’de Huawei’nin faaliyet gösterdiği bir diğer alan mobil erişim noktaları üzerinde çalışmak. Ülkemizdeki operatörler, başta Huawei olmak üzere ZTE gibi şirketlerle 5G ağları üzerine anlaşmalar yapıyorlar. Yani akıllı telefonlarımız Huawei olmasa bile iletişimi, Huawei ya da ZTE tarafından geliştirilen teknolojiler ile sağlıyoruz.

Diğer taraftan Huawei Mobile Services kapsamında sunulan bulut hizmetleri ve uygulama mağazası altyapısı için ilk anlaşma sağlayan şirket de Turkcell olmuştu. Voice of America’da yer alan habere göre Turkcell CEO’su Murat Erkan, Nisan 2021 sonuna kadar HMS tabanlı 1 milyon akıllı telefon satma hedefleri olduğunu dile getirmişti.

Görsel: Ekim 2019, ABD ve Türkiye ortak devriyesi - Suriye

ABD’ye göre ise Türkiye’nin Çinli şirketlere yakınlaşması, bir siber güvenlik sorunu haline gelebilir. Mike Pompeo, “İletişim ağlarımızın, savunma ve güvenlik ağlarımızın güvenli olduğundan emin olmamız gerekiyor. Huawei’in Türkiye içinde ya da başka ülkelerde gittikçe artan faaliyetinden yalnızca askeri ve güvenlik iletişim ağları etkilenmeyecek. ABD verilerinin korunmasını sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

Pompeo’nun bu açıklaması, uluslararası ilişkilerde işler veri güvenliğine geldiğinde siyasi sınırların ortadan kalktığını gösteriyor. ABD ve Türkiye arasındaki askeri ilişkileri bile gündeme getirecek kadar önemli bir konu olan veri güvenliği, artık dış ilişkiler için de dikkat çekici bir unsur haline geldi.

Tüm bunlar haricinde Türkiye ve dünyanın geri kalanında dünyanın en çok kullanılan işletim sistemleri, bulut servisleri ve yazılımların önemli bir kısmı da ABD merkezli. Dolayısı ile ABD, Çin’in teknoloji alanındaki yükselişini ne kadar ciddiye aldığını Türkiye uyarısı üzerinden de göstermiş oluyor.