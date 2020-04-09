ABD'deki Uçak Trafiğinin Tedirgin Eden Radar Görüntüsü

ABD hava sahasındaki iç hat uçuş trafiğinin çok yoğun olduğu gözlemlendi. Doktorlar, ABD'de uçuş trafiğinin bu şekilde devam etmesi durumunda koronavirüs vaka sayısında artışların devam edebileceği uyarısında bulundu.

Dünya geneline hızla yayılan koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında ilk sırada yer alan ABD'de, ölüm sayısı son 24 saatte yaklaşık 2 bin artarak 13 bine yaklaştı. Hava sahasındaki uçuş trafiğinin radara yansıdığı ülkede özellikle iç hat uçuş trafiğinin çok yoğun olması üzerine doktorlar uyarıda bulundu. Eğer ABD'de uçuş trafiği bu şekilde devam ederse koronavirüs vaka sayısının artış göstereceği öngörüsünde bulunuldu.

Hava trafiğine ait anlık bilgilere ulaşılabilen flightradar uygulamasında diğer ülkelerdeki uçak trafiğinde azalma görüldü.

Koronavirüs önlemleri kapsamında havacılık sektörü tarihin en büyük krizini yaşıyor. Salgının yayılmasının önüne geçebilmek adına birçok ülkede uçuşlar durduruldu. Dünya genelinde birçok ülkenin hava trafiğinde düşüş görülürken, ABD'de uçuş trafiği diğer ülkelere göre çok yüksek olduğu gözlendi.

Avrupa ile Olan Uçuş Trafiği Askıya Alındı

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Avrupa’dan gerçekleşecek olan tüm uçuşları 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıklamıştı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 480 artışla 399 bin 929'a, ölenlerin sayısı ise 1918 artarak 12 bin 911’e çıktı.