Araştırmacılar "Pilsiz Bir Kalp Pili" Üzerinde Çalışıyor

Kalp pilleri çok büyük bir probleme sahip ve bu, hastaların kalplerinin atmaya devam etmesini sağlayan tıbbi bir cihaz hakkında duymak istediği bir şey değil. Problem basitçe kısa ömürleri nedeniyle sıkça değiştirilmesi gereken ‘piller’. Amerikalı ve Çinli bilim insanları, bu problemin üstesinden gelebilmek için elektriğini kalbin kinetik enerjisinden elde eden alternatif bir kalp pili geliştirdiler

Geliştirilen cihaz henüz insanlara implant edilmeye hazır olmasa da insan kalbine yakın boyutlarda kalplere sahip olan domuzlarda başarıyla test edildi. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde çalışmalarına devam eden Profesör Zhou Li, “İTENG (implante edilebilir triboelektrik nanogenerator) tarafından desteklenen simbiyotik kalp pili (SPM), yetişkin domuzlara takılan ve kinetik enerjiyle çalışan ilk pilsiz kalp pili olma özelliği taşıyor” açıklamasında bulundu.

Zhou Li, açıklamalarına şöyle devam etti: “SPM, yakın fiziksel birliktelikte yaşayan farklı organizmalar arasındaki etkileşimden ve biyolojik simbiyoz olgusundan ilham alıyor. SPM, hız modülü sayesinde kalp atışlarını elektrik enerjisine dönüştürüyor. Anormal durumlarda kalp bu darbelerle tekrar çalışmaya başlıyor ve toparlanan kalp SPM için daha fazla enerji sağlıyor. Böylelikle SPM sürdürülebilir bir enerji döngüsü elde etmiş oluyor."

Bu açıklamalar; projenin yalnızca heyecan verici olduğunu değil, aynı zamanda uygulanabilir olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli.

Profesör Li, projenin insanlarda kullanılması için henüz erken olduğunu da belirtti: “Bazı teknik zorlukların çözülmesi gerekiyor. Minimal invaziv implantasyon sürecini karşılamak ve ‘in vivo’ olarak uzun vadeli konforu daha iyi sağlamak için küçük boyutlu, yüksek enerji yoğunluğuna sahip biyo-doku ile etkin bir fiksasyona sahip ve hastaya uzun vadeli biyogüvenliği sağlayabilecek bir kalp pili geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

Ancak proje, sadece kalp pilleri için umut verici değil. Li, benzer simbiyotik teknolojinin, bataryayla çalışan diğer implantlara alternatif olarak kullanılabileceğini önerdi. Belki de yakın gelecekte bu sistemi sinirsel uyarıcılarda, kas uyarıcılarında, doku onarımında, ilaç dağıtım sistemlerinde ve daha fazlasında görebiliriz.