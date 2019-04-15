Araştırmacılar, İnsan Dokusundan 3 Boyutlu Kalp Ürettiler

İsrail’in Tel Aviv Üniversitesi’nden araştırmacılar, ‘büyük bir tıbbi atılım’ yaptıklarını ve gelecekteki organ nakillerinin önünü açacaklarına inandıklarını söylediler.

İlk defa hayatımıza girdikleri günden bu yana oldukça gelişen 3 boyutlu baskılar, farklı uygulamaları sayesinde farklı yerlerde kullanılmaya başladılar. Yeni tasarımlarınızı üretmek için özel bir parçaya mı ihtiyacınız var? Basın. Kalp mi lazım? Basın.

İsrailde’ki bilim insanları, ilk olarak mavi ve pembe renkte, tavşanlara uygun boyutlu kalp bastılar. Bu kalp, organın düşünülen şekilde çalışması için gerekli olarak damar yapısını ve biyolojik özelliklere sahip. Araştırmayı yöneten profesör Tal Dvir, daha büyük insan kalpleri basmak için de aynı teknolojinin kullanılabileceğini söylüyor.

Dvir ayrıca daha önce de kalp basıldığını belirtirken, kendi yöntemlerinin farkını da açıkladı. Dvir’in ekibi damarları ve hücreleriyle bütün kalbin basılmasının ilk defa olduğunu söyledi. Profesör, kalp donörlerinin az olduğunu ve zarar gören kalpleri tedavi etmek için acilen yeni yöntemler bulmaları gerektiğini söyledi.

Bir kalbi basmak üç saat sürse de kalplerin ‘atmayı öğrenmesi’ gereken bir süreç olduğu da belirtildi. Dvir, bu sürecin başarılı olmasını umduğunu söyledi.

Hastaların yağlı dokularından alınan biyolojik materyal, hastaların tedavisi için önemli olan ‘mürekkebin’ yapılmasında kullanılıyor. Böylece kişinin vücudundan gelen hücreler ile vücudun reddetmeyeceği bir organ üretilmiş oluyor.

Profesör Dvir’e göre bundan 10 yıl sonra gelişmiş hastanelerin kendi organ basma odaları olacak ve hastalar için standart bir uygulama olarak görülecek.

İsrailli ekibin bulguları, Advanced Science dergisinde yayımlandı.