Kahvaltı Yapmamak Kalp Damar Hastalığına Yol Açıyor

Bilim insanları kahvaltı öğününü atlamanın, kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini artırdığını açıkladılar.

Her fırsatta dile getirilen kahvaltının önemi bir kez daha ortaya çıkmış durumda. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmaların sonucu, Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayımlandı. Yayımlanan bu rapora göre kahvaltı yapmayan insanların kalp damar hastalıklarına yakalanma olasılıkları yükseliyor.

1988 ile 1994 yıllarında yapılan anket sonuçları üzerinde çalışan bilim insanlarının ulaştığı sonuçlar, kahvaltının önemini bir kez daha açıkça göstermiş oldu. Bahsedilen yıllarda 40 ve 75 yaş aralığında olan 7.000'e yakın insanın katıldığı anketlere göre, kahvaltı yapmayan ya da kahvaltı alışkanlıkları düzensiz olan insanların, kalp damar hastalıklarına yakalanma oranının daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları tarafından yapılan bu analiz sadece kahvaltı alışkanlığını baz alıyor, yani kahvaltıda tüketilen besinler bu çalışmaların dahilinde değil.

Yapılan çalışmalarda, kahvaltı alışkanlığı düzgün olmayan insanların; kolestrol, tansiyon obezite gibi hastalıkların yanında 2. tip diyabet hastalığına da yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu belirlenmiş durumda. Uzmanlar, kahvaltının her gün düzenli olarak yapılması gerektiğini ve bu konunun ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade ediyorlar.