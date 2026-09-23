Acer CEO'sundan Çarpıcı İddia: Bellek Kıtlığı Abartılıyor, Fiyatlar 2027'de Düşecek!

Bellek fiyatlarındaki artış bilgisayar fiyatlarını da yukarı çekerken, Acer CEO'su Jason Chen'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Chen'e göre üreticiler kıtlığın süresini olduğundan uzun gösteriyor ve PC fiyatları 2027'nin ikinci yarısında yeniden düşmeye başlayabilir.

Bellek fiyatları yükseliyor, bilgisayarların fiyatı da bundan payını alıyor. Üstelik bu sıkıntının kısa sürede bitmeyeceği düşüncesi hâkim; bazı üreticiler arz sorununun 2030'a kadar sürebileceğini söylüyor.

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Acer CEO'su Jason Chen ise aynı fikirde değil. Chen, bellek kıtlığının anlatıldığı kadar uzun sürmeyeceğini düşünüyor.

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Chen: Kıtlık olduğundan uzun gösteriliyor

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Chen'in iddiasına göre üreticiler, yüksek kâr marjlarını korumak için arz sıkıntısının süresini bilinçli olarak olduğundan uzun gösteriyor. Yani bugün konuşulan uzun vadeli kıtlık beklentisinin arkasında yalnızca üretim kapasitesi ve talep dengesi yok.

Bu beklenti fiyatlara da yansıyor. Belleğin maliyeti yükseliyor, üreticinin hesabı değişiyor; sonunda o artış bilgisayarın etiketine kadar geliyor.

PC fiyatları ne zaman düşecek?

Kısa vadede ucuzlama bekleyenleri sevindirecek bir gelişme maalesef yok. Chen, 2026'nın son çeyreğinde PC fiyatlarının yüzde 5 ila yüzde 20 arasında artabileceğini söylüyor. Üstelik yüksek maliyetlerin etkisi hemen kaybolmayacak; üreticilerin daha önce aldığı pahalı bileşenler bir süre daha yeni bilgisayarların fiyatına yansıyacak.

Dönüş içinse 2027'nin ikinci yarısı işaret ediliyor. Chen'e göre fiyatlar yılın ortalarında tepe yaptıktan sonra aşağı yönlü hareket başlayabilir. Yani ucuzlama bir anda gelmeyecek; önce yükseliş duracak, ardından fiyatlar gerileyecek.

Düşüşün arkasındaki sebep ne olacak?

Chen'in hesabında Çinli bellek üreticilerinin artan üretim kapasitesi önemli bir yere sahip. Özellikle CXMT'nin DRAM üretimini büyütmesiyle piyasaya daha fazla bellek girmesi ve üreticiler arasındaki rekabetin artması bekleniyor.

Daha yüksek üretim kapasitesi, mevcut üreticilerin fiyatlar üzerindeki etkisini azaltabilir. Arz genişledikçe rekabet de güçlenecek. Chen'in öngörüsündeki fiyat düşüşünün arkasındaki temel dinamik bu.

Piyasanın eski dengesine tamamen dönmesi ise daha uzun sürebilir. Chen, fiyatlardaki normalleşmenin 2028'e kadar uzanabileceğini düşünüyor.