Acer, IFA 2026 kapsamında hem el konsolu hem mini laptop olarak kullanılabilen DualPlay Mini konsept cihazını sergiledi.

Yılın en önemli teknoloji etkinliklerinden olan IFA 2026, bu hafta Berlin’de başlıyor. Birçok farklı markadan yepyeni teknolojilerin fuar kapsamında tanıtıldığını göreceğiz. Şimdiden duyurular gelmeye başladı bile. Acer tarafından tanıtılan konsept ürün DualPlay Mini de bunlardan biri.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Taşınabilir oyun cihazı pazarında yüksek fiyatlar ve kullanım sınırlılıkları tartışılırken Acer, sınırları zorlayan yeni bir konseptle karşımıza çıktı. Geleneksel konsolları kategorisine yeni bir soluk getirme hedefiyle geliştirilen DualPlay Mini konsepti duyuruldu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Hem el konsolu hem mini laptop

Bu cihaz, temel olarak Steam Deck tarzı bir el konsolu gibi görünse da saniyeler içinde mini bir laptopa dönüşebilme yeteneğine sahip. Cihazın en dikkat çekici özelliği tasarımı ve ekran mekanizması. DualPlay Mini, ortasındaki bir eksen etrafında dönebilen 8 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Sol ve sağ taraftaki kontrol tuşları kaldırıldığında ya da açıldığında, ekran ters çevrilerek aşağıya kilitleniyor. Bu hareketin ardından ortaya çıkan yön ve eylem tuşlarının alt kısmında gizlenmiş, arkadan aydınlatmalı ve oldukça kompakt bir klavye beliriyor.

Oyun konsolu formundan çıktığında netbook çağını hatırlatan 8 inçlik ekran boyutu, el konsolu standartları için iri sayılsa da bir dizüstü bilgisayar için son derece kompakt kalıyor. Acer DualPlay Mini henüz konsept aşamasında bir cihaz olduğu için detaylı teknik özellikleri resmî olarak açıklanmış değil. Ancak paylaşılan ilk bilgilere göre cihaz gücünü Intel’in taşınabilir oyun cihazlarına odaklanan yeni Arc G3 işlemcilerinden alıyor. Soğutma tarafında ise markanın bir diğer modeli olan Predator Atlas 8 ile aynı soğutma mimarisinin kullanıldığı ifade ediliyor.

Cihazın iş dünyasına veya günlük üretkenliğe ne kadar odaklandığı henüz net değil. Tanıtım görsellerinde bir uçak koltuğunda Windows çalıştıran bir kullanıcı yer alırken, aynı zamanda harici bir ekrana bağlanarak masaüstü oyun deneyimi sunabileceği de belirtiliyor. Gerçekten piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda ise bir bilgimiz yok.