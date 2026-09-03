Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Mini Laptop'a Dönüşebilen El Konsolu Acer DualPlay Mini Tanıtıldı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Acer, IFA 2026 kapsamında hem el konsolu hem mini laptop olarak kullanılabilen DualPlay Mini konsept cihazını sergiledi.

Mini Laptop'a Dönüşebilen El Konsolu Acer DualPlay Mini Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yılın en önemli teknoloji etkinliklerinden olan IFA 2026, bu hafta Berlin’de başlıyor. Birçok farklı markadan yepyeni teknolojilerin fuar kapsamında tanıtıldığını göreceğiz. Şimdiden duyurular gelmeye başladı bile. Acer tarafından tanıtılan konsept ürün DualPlay Mini de bunlardan biri.

Taşınabilir oyun cihazı pazarında yüksek fiyatlar ve kullanım sınırlılıkları tartışılırken Acer, sınırları zorlayan yeni bir konseptle karşımıza çıktı. Geleneksel konsolları kategorisine yeni bir soluk getirme hedefiyle geliştirilen DualPlay Mini konsepti duyuruldu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Mini Laptop'a Dönüşebilen El Konsolu Acer DualPlay Mini Tanıtıldı
acer1
acer2veman

Hem el konsolu hem mini laptop

acer1

Bu cihaz, temel olarak Steam Deck tarzı bir el konsolu gibi görünse da saniyeler içinde mini bir laptopa dönüşebilme yeteneğine sahip. Cihazın en dikkat çekici özelliği tasarımı ve ekran mekanizması. DualPlay Mini, ortasındaki bir eksen etrafında dönebilen 8 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Sol ve sağ taraftaki kontrol tuşları kaldırıldığında ya da açıldığında, ekran ters çevrilerek aşağıya kilitleniyor. Bu hareketin ardından ortaya çıkan yön ve eylem tuşlarının alt kısmında gizlenmiş, arkadan aydınlatmalı ve oldukça kompakt bir klavye beliriyor.

Oyun konsolu formundan çıktığında netbook çağını hatırlatan 8 inçlik ekran boyutu, el konsolu standartları için iri sayılsa da bir dizüstü bilgisayar için son derece kompakt kalıyor. Acer DualPlay Mini henüz konsept aşamasında bir cihaz olduğu için detaylı teknik özellikleri resmî olarak açıklanmış değil. Ancak paylaşılan ilk bilgilere göre cihaz gücünü Intel’in taşınabilir oyun cihazlarına odaklanan yeni Arc G3 işlemcilerinden alıyor. Soğutma tarafında ise markanın bir diğer modeli olan Predator Atlas 8 ile aynı soğutma mimarisinin kullanıldığı ifade ediliyor.

acer2veman

Cihazın iş dünyasına veya günlük üretkenliğe ne kadar odaklandığı henüz net değil. Tanıtım görsellerinde bir uçak koltuğunda Windows çalıştıran bir kullanıcı yer alırken, aynı zamanda harici bir ekrana bağlanarak masaüstü oyun deneyimi sunabileceği de belirtiliyor. Gerçekten piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda ise bir bilgimiz yok.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

En İyi Klima Markaları - 2026

En İyi Klima Markaları - 2026

Çok Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy A16'yı Kaçırmayın: BİM'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Çok Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy A16'yı Kaçırmayın: BİM'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Apple "Okula Dönüş" Kampanyası Başladı: İşte İndirime Giren MacBook ve iPad'ler!

Apple "Okula Dönüş" Kampanyası Başladı: İşte İndirime Giren MacBook ve iPad'ler!

Sudan Ucuz Fiyata 50 dB ANC, 49 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık QCY T13 Pro Tanıtıldı

Sudan Ucuz Fiyata 50 dB ANC, 49 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık QCY T13 Pro Tanıtıldı

Gemini Desteğiyle Gelen Google Pixel Watch 5 Tanıtıldı

Gemini Desteğiyle Gelen Google Pixel Watch 5 Tanıtıldı

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

En İyi Elektrikli Scooter Markaları - 2026

En İyi Elektrikli Scooter Markaları - 2026

Samsung'dan AirPods Max Rakibi Kulak Üstü Kulaklık Geliyor: İşte İlk Görseller

Samsung'dan AirPods Max Rakibi Kulak Üstü Kulaklık Geliyor: İşte İlk Görseller

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com