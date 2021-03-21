Acer, Fidye Saldırısına Uğradı: 50 Milyon Dolar Talep Edildi

Bilgisayar üreticisi Acer, bugüne kadar gördüğümüz en büyük fidye saldırılarından birisine kurban oldu. Saldıran ekip REvil, şirketten 50 milyon dolar talep etti. Ayrıca çarşamba gününe kadar ödeme yapılması durumunda %20 indirim yapılacağı da belirtildi.

Çevrimiçi altyapılara daha da bel bağladığımız şu günlerde dev şirketlere yapılan siber saldırılarda, özellikle fidye talep edilen saldırılarda büyük bir artış görüldü. Bu saldırıların son hedefiyse bilgisayar üreticisi Acer oldu. Fakat Acer'e yapılan saldırının boyutu, diğer saldırılardan çok daha büyüktü.

En büyük fidye saldırılarından birisi olarak tarihe geçen bu saldırı sonucunda bilgisayar korsanları, Acer'den 50 milyon dolar fidye talep etti. Bu değer, bugüne kadar bir siber saldırıda talep edilen en yüksek değer olarak da tarihe geçti. Saldırı, saldırıyı yapan fidye ekibi REvil tarafından duyuruldu.

Tarihin en büyük saldırılarından biri:

REvil, saldırdığı Tayvanlı şirketin finansal tablolarını, banka bakiyelerini ve banka iletişimlerini ortaya koydu. Şirket, yaptığı açıklamada kendileri gibi şirketlerin sürekli saldırı altında olduğunu söyledi. Açıklamada bilişim sistemlerinim bu tür saldırılara karşı rutin olarak izlendiği ve savunmanın geliştirilmeye devam ettiği belirtildi.

Acer, son zamanlardaki olağandışı durumları yetkililere bildirdiğini ifade etti ve açıklamasını tüm şirketleri ve kuruluşları tetikte olmaya çağırarak sonlandırdı. Saldırı hakkında detaylı bilgi talep edildiğindeyse "Devam eden bir soruşturma var ve güvenlik nedeniyle ayrıntılar hakkında yorum yapamıyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra REvil ekibi, 50 milyon dolar talep ettikleri fidye saldırısında Acer'a %20 indirim dahi sundu. Bu indirim, şirket ödemeyi çarşamba gününe kadar yaparsa geçerli olacak. Ödeme yapılması durumunda REvil, Acer'e şifre çözücü ve güvenlik açığı raporu verecek ve çalınan dosyaları silecek.