Girişimcilik sektöründe önemli deneyime sahip 4 farklı eğitmenin katılacağı 4World Changers, 21 Mart'ta başlayacak. 60 dakikalık 4 eğitimin olacağı etkinlikte katılımcılara pek çok ödül de dağıtılacak.

Marmara Üniversitesi İşletme Kulübü Girişimcilik Komitesi, 21 Mart tarihinde Airmeet Online platformu üzerinden 4World Changers etkinliği düzenleyecek. Etkinlikle, girişimleriyle ses getirmiş ve sektörde öncü firmalardan başarılı isimler bulunacak. Yer alacak eğitimlerle katılımcıların kişisel gelişimine katkı sağlayacak 4World Changers, aynı zamanda tüm katılımcılara keyifli zamanlar yaşatmayı hedefliyor. Bunun için katılımcılar eğitim sonrası Kahoot yarışmasında eğlenerek ödüller kazanma şansı yakalayacak.

Eğlenirken öğretmeyi vadeden 4World Changers katılımcılara CV'lerinde değerlendirebilecekleri katılım belgesi verecek. Eğer sizler de 4World Changers etkinliğine katılmak istiyorsanız, buraya tıklayarak etkinliğin kayıt formuna ulaşabilirsiniz.

4World Changers'da hangi eğitimler verilecek?

Dört farklı eğitimden oluşacak 4World Changers etkinliğine katılan tüm katılımcılara "katılım belgesi" verilecek. Eğitim sonunda ise katılımcılara eğitmenin belirlediği sorular sorulacak, bilen ilk 5 kişiye ise çeşitli ödüller dağıtılacak. Her biri 60 dakikadan oluşacak 4 eğitim ise şu şekilde:

Amazon / Amazon ve Pandemi sonrası E-Ticaret

Eğitmen: Amazon'da Kıdemli Kategori Uzmanı Sedat Mutlu

Eğitimde verilecek ödüller

Xiaomi Mi Band 5

3 kişiye TRESAN Sarımsak Şampuanı ve Saç Toniği

The Goat sponsorluğunda 1 kişiye 50 gr'lık 2 farklı çeşit filtre ve 1 adet 33 cl cold brew'dan oluşan set

AliExpress / Herkes için E-İhracat

Eğitmen: AliExpress E-İhracat Resmi İş Ortağı, AliExpress Resmi Eğitmeni Sevtap Küçük

Eğitimde verilecek ödüller

Xiaomi Redmi Airdots Tws Bluetooth 5.0 kulaklık

2 kişiye Malatya Pazarı Çekmeceli Ahşap Kutu Karışık Lokum - Kuru Meyve

2 kişiye Deercase 50 TL hediye çeki!

Huawei / AppGallery'nin Gelişimi ve HMS stratejisi

Eğitmen: Huawei İş Geliştirme Yöneticisi Kazım Oğuz

Eğitimde verilecek ödüller

GoldMaster Gm-7331 Zinde Filtre Kahve Makinesi

3 kişiye Malatya Pazarı Çekmeceli Ahşap Kutu Karışık Lokum - Kuru Meyve

The Goat sponsorluğunda 2 kişiye 50 gr'lık 2 farklı çeşit filtre ve 1 adet 33 cl cold brew'dan oluşan set

Habitat Derneği / Dijital Pazarlama Eğitimi

Eğitmen: Girişimcilik Programı Master Eğitmeni Ayşegül Şeker

Eğitimde verilecek ödüller