Acer, yeni nesil oyuncu dizüstü bilgisayarı Predator Helios 18 AI'ı resmen duyurdu. Bilgisayar, özellikleriyle kendine hayran bırakacak gibi görünüyor. Peki fiyatı?

Tayvanlı teknoloji devi Acer, CES 2025'e bomba bir çıkış yaptı. Şirket, bugüne kadarki en güçlü oyuncu dizüstü bilgisayarını resmen tanıttı. "Predator Helios 18 AI" olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayar, özellikleriyle rüyalarımıza girecek olsa da fiyatı ile kâbusa dönüşecek türden.

Adından da anlaşılabileceği üzere 18 inç boyutlu dizüstü bilgisayar, miniLED panel ile donatıldı. 1.000 nit tepe parlaklık değerine sahip olan bu ekran, 4K çözünürlükte çalışırken 120 Hz veya 240 Hz modlarına geçiş yapabiliyor. NVIDIA G-SYNC ile eşleştirilen ekran, oyunlar sırasında yaşanabilecek yırtılmaları engelleyecek.

Karşınızda Acer Predator Helios 18 AI

Intel'in 15. nesil Core Ultra 9 275HX işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayar, NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU ile eşleştirildi. 192 GB'ye kadar DDR5 RAM ve 6 TB'ye kadar PCIe Gen 5 SSD depolama kombinasyonlarına sahip olan Acer Predator Helios 18 AI, 150'den fazla optimize edilmiş yapay zekâ odaklı uygulamayı destekleyecek. Bu dizüstü bilgisayar, AeroBlade fanlar, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 gibi teknolojilere de ev sahipliği yapıyor.

Acer tarafından yapılan açıklamaya göre Predator Helios 18 AI, 2.999,99 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Aynı modelin 16 inç ekranlı versiyonu olan Predator Helios 16 AI ise 2.299,99 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Predator Helios 18 AI mayıs, küçük ekranlı model ise haziran ayı itibarıyla erişilebilir olacak.