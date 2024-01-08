Acer, Predator Z57 ismini verdiği yeni monitörünü duyurdu. 57 inç boyutlu devasa bir panele sahip olan kavisli monitör, çoklu bağlantı desteği ile birden çok cihazdan gelen görüntüyü aktarabiliyor.

Özellikle de video oyun dünyası ile ilgili ürettiği ekipmanlarla bilinen teknoloji devi Acer, CES 2024 öncesinde dikkat çeken bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "Predator Z57" isimli yeni oyuncu monitörünü duyurdu. miniLED teknolojisiyle donatılan ve kavisli yapıda olan monitör, oyuncuları mest edecek gibi görünüyor.

Acer Predator Z57, 57 inç boyutuyla devasa ekranlı bir yapıya sahip. 7680 x 2160 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme değerine sahip olan bu monitör, AMD'nin FreeSync Premium isimli teknolojisiyle donatıldı ve bu da oyun oynarken yaşanabilecek yırtılmaların engellenmesini sağlıyor. Acer'ın yeni monitörü, oyun oynama deneyimini yepyeni bir noktaya taşıyacak gibi görünüyor.

Karşınızda Acer Predator Z57

Acer'ın yeni oyuncu monitörü, DCI-P3 renk uzayının yüzde 98'ini destekliyor. Bu da mümkün olan en gerçekçi ve doygun renkler sunulacağı anlamına geliyor. 1.000 nit maksimum tepe parlaklık değeri ile HDR desteği, Acer Predator Z57'nin pürüzsüz bir deneyim sunacağını gösteriyor.

Acer Predator Z57; 90W USB-C PD bağlantı noktası, HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.3 bağlantı desteklerine sahip. Ancak monitörün, tüm bunların ötesinde bir yeteneği var. Diyelim ki aynı anda birden çok cihazdan gelen görüntüyü bu monitörde görmek istiyorsunuz. Acer Predator Z57, çoklu bağlantı desteği sayesinde aynı anda birden çok cihazdan gelen görüntüyü aktarabilecek şekilde geliştirildi.

Acer tarafından yapılan açıklamalara göre Predator Z57, yılın ikinci çeyreğinde ABD'de satışa sunulacak. Sonraki aşamada da küresel pazarlardaki yerini alacak. Böyle bir monitöre sahip olmak isteyen oyuncuların ödemesi gereken tutar ise 2.499 dolar olarak açıklandı. Monitörün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik belli değil.