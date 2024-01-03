CES 2024 öncesinde Samsung, Odyssey OLED G6, Odyssey OLED G8 ve Odyssey OLED G9 oyuncu monitörlerini tanıttı.

CES 2024 Tüketici Elektroniği Fuarı, 7 Ocak'ta Las Vegas'ta kapılarını açacak. Etkinlik öncesinde Samsung, fuarda tanıtacağı yeni OLED oyuncu monitörlerini duyurdu. Bu monitörler 360 Hz gibi yüksek bir görüntü yenileme oranıyla gelecek. Ayrıca yeni modellerle Samsung, daha önce sunmadığı ekran boyutlarında da alternatifler sunacak.

Samsung'un tanıttığı modeller Odyssey OLED G6, Odyssey OLED G8 ve Odyssey OLED G9 oldu. Bu modellerden Odyssey OLED G6, 27 inçlik bir monitör olacak. Odyssey OLED G8 ise 32 inçlik bir model olarak göze çarpıyor. Her üç model de bu yıl içerisinde satışa çıkmış olacak.

Odyssey OLED G6 özellikleri

Odyssey OLED G6 ya da kısaca G6OSD, Samsung'un bugüne kadar piyasaya sürdüğü en küçük OLED oyuncu monitörü olacak. Parlama önleyici teknoloji ve 360 Hz yenilenme süresi ile gelecek olan Odyssey OLED G6, ince bir metal stantla ve arka kısmında RGB aydınlatmaya sahip olacak.

Ekran boyutu: 27 inç

En-Boy oranı: 16:9

Çözünürlük: QHD

Sertifikalar: VESA DisplayHDR True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro

Yenilenme hızı: 360 Hz

Tepki süresi: 0.03 ms

Girişler: 2x HDMI 2.1 portu, DisplayPort1.4, USB

Odyssey OLED G8 özellikleri

Odyssey OLED G8 ya da kısa adıyla G8OSD, 32 inçlik bir model ve 4K çözünürlük sunabiliyor. Bu monitörün ekran yenilenme hızı ise 240 Hz. Bu modelde Multi Control da bulunuyor. Böylece Galaxy Book, Galaxy Tab ve Galaxy akıllı telefonlardan ekrana aynı fare ve klavyeyi kullanarak görüntü aktarmak mümkün olabiliyor. Ayrıca monitörde HCA desteği sağlayan bir Smart Hub da bulunuyor. Monitörde diğer Samsung akıllı TV'lerde da gördüğümüz arayüz bulunuyor. Samsung Gaming Hub da monitörün özellikleri arasında yer alıyor.

Ekran boyutu: 32 inç

En-Boy oranı: 16:9

Çözünürlük: 4K

Sertifikalar: VESA DisplayHDR True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro

Yenilenme hızı: 240 Hz

Girişler: 2x HDMI 2.1 portu, DisplayPort1.4, USB

Odyssey OLED G9 özellikleri

Samsung'un oldukça yayvan olan monitörü Odyssey OLED G9 (G95SD), parlama önleyici bir panelle geliyor. Ayrıca Smart Hub özelliği de bulunan monitör, Tizen OS işletim sistemine sahip. Böylece doğrudan monitör üzerinden tüm ses ve video uygulamalarına erişmek mümkün oluyor. 49 inçlik bu kıvrımlı ekran DQHD çözünürlüğe sahip. Multi Control özelliği bu monitörde de yer alıyor.