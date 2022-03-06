Activision Blizzard ve Epic, Rusya'da Satışları Durdurdu

Tüm dünyanın Rusya’ya Ukrayna işgalinden kaynaklı uyguladığı ambargolar son hız gelmeye devam ediyor. Furyaya yeni katılan şirketler ise Epic Games ve geçtiğimiz ay Microsoft’un satın aldığı Activision Blizzard.

Activision Blizzard, büyüyen Rusya'da iş yapmayı bırakan oyun şirketleri listesine katılıyor. Ocak ayında Activision Blizzard'ı satın alma planlarını açıklayan Microsoft, ürün ve hizmetlerinin Rusya ve Belarus'ta satışlarını yasaklamak için harekete geçti.

Hatta Activision Blizzard’ın açıklamasından sonra Epic Games de satışlarının Rusya’da durdurulduğunu ancak Rus oyuncuların oyunlara erişiminin engellenmeyeceğini belirtti. Gelin Activision Blizzard’ın getirdiği erişim engelinin detaylarına göz atalım.

Sadece Activision Blizzard oyunları değil, birçok Microsoft ürününe erişim engeli geliyor

Daniel Alegre

Activision Blizzard’ın başkanı Daniel Alegre, kamuoyuyla paylaşılan bir mektupta çalışanlarına şirketin Rusya'daki oyunlarının ve oyun içi eşyaların satışlarını askıya aldığını duyurdu. Bu hamle, Rusya’nın Activision Blizzard ile hem oyun satışlarını hem de oyun içi satın alımları içeren herhangi bir yeni işlem yapmasını engelliyor. Yalnızca Xbox oyunlarını değil aynı zamanda Windows, Office ve Microsoft ile ilişkili ürünleri de içeren bir yasak söz konusu.

Basın açıklamasında yasağın hem dijital hem de fiziksel oyunları içerip içermediğini belirtilmiyor. Bununla birlikte şirketin ve çalışanlarının Ukrayna'ya yaptığı katkılardan bazılarını vurgulanıyor ve ayrıca savaştan etkilenen işçilere ek kaynak sunuluyor.

Alegre mektupta, “Bu trajediden doğrudan etkilenen çalışanlara ve ailelerine yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Sizin veya bir iş arkadaşınızın desteğe ihtiyacı varsa, lütfen yöneticinize veya yerel insan kaynakları biriminize ulaşmaktan çekinmeyin. Ayrıca bu zor dönemde duygusal desteğe ihtiyaç duyanlar için Çalışan Destek Programımızın da mevcut olduğunu hatırlatmak isterim.” diyor.