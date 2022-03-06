Rusya-Ukrayna krizi hız kesmeden devam ederken, finans şirketlerinden de Rusya'ya yönelik yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Şimdi de çok uluslu finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, ülkedeki hizmetlerini askıya alma kararı aldıklarını duyurdu.

24 Şubat günü başlayan ve hâlen devam eden Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyada yankılarını sürdürüyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ülkeye dünya çapından yaptırım yağmasına sebep oluyor. Gündelik hayatta oldukça sık kullanılan ve büyük önem taşıyan ödeme hizmeti şirketleri de Rusya’ya karşı hamle yapanlar arasında bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta gelen haberlerde oldukça yaygın ödeme yöntemleri olan Google Pay ve Apple Pay’in Rusya’da yasaklandığı ifade edilmişti. Aynı şekilde dün sizlerle paylaştığımız bir içerikte de benzer bir kararın dev çevrim içi ödeme hizmeti şirketi PayPal tarafından alındığını ve Rusya’daki hizmetlerin askıya alındığını aktarmıştık. Şimdi ise yine bu konuda oldukça önemli bir hamle, dünyanın en büyük finansal hizmet şirketlerinden geldi.

Visa ve Mastercard, Rusya’daki hizmetlerini askıya aldı

Gelen haberlere göre çok uluslu finansal hizmet şirketleri Mastercard ve Visa, devam eden savaş sebebiyle Rusya’daki hizmetlerini askıya aldı. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Federov, sosyal medya üzerinden dünya çapındaki şirketlere Rusya’daki operasyonlarını durdurma çağrısında bulunurken açıklamalarında Visa ve MasterCard’ı da geçirmişti.

Visa’nın yaptığı açıklamalarda, gelecek günlerde şirkete ait tüm işlemlerin durdurulması için Rusya’daki müşteriler ve ortaklar ile beraber çalışılacağı aktarıldı. Süreç tamamlandığı ise ülkeden verilen Visa kartları ile gerçekleştirilen işlemlerin Rusya dışında çalışmayacağı, Rusya dışından başka kurumlar tarafından verilen Visa kartların ise Rusya’da çalışmayacağı ifade edildi. Şirket CEO’su Al Kelly de açıklamalarında Rusya’nın sebepsiz ve kabul edilemez işgalinden dolayı bu kararı aldıklarını belirtti.

Mastercard tarafından yapılan açıklamada ise ekonomik durumun belirsizliği ve devam eden çatışmaların benzeri görülmemiş yapısı nedeniyle Rusya’daki ağ hizmetlerinin askıya alındığı ifade edildi. Ayrıca, Rus bankaları tarafından sağlanan kartların Mastercard ağı tarafından desteklenmeyeceği, ülke dışında verilen kartların da Rus işletme ve ATM’lerinde çalışmayacağı yetkililer tarafından aktarıldı.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın da Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, bu görüşme kapsamında Visa ve Mastercard tarafından alınan kararları memnuniyetle karşıladığını belirttiği de gelen haberler arasında yer aldı.