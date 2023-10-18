Xbox patronu Phil Spencer, Activision Blizzard oyunlarını Xbox Game Pass'te bekleyen oyuncuları üzecek bir açıklama yaptı. Spencer, bu durumun 2024'ten önce gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Video oyun dünyasının son birkaç gündür tek gündemi, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alması. Neredeyse 2 yıldır gündemde olan mesele, 13 Ekim Cuma günü resmen tamamlandı. Böylelikle video oyun sektöründeki en büyük satın alma gerçekleşmiş oldu.

Tabii bu anlaşma, en çok da oyunseverleri heyecanlandırdı. Meseleyi yakından takip eden video oyun tutkunları, Activision Blizzard'ın tüm oyunlarının Xbox Game Pass'e ekleneceği beklentisine girdiler. Aslında bu haklı bir beklentiydi çünkü artık Activision Blizzard'ın tüm oyunlarının sahibi, Microsoft. İşte bu konuyla ilgili açıklamada bulunan Xbox patronu Phil Spencer, oyuncuların hevesini kıracak bir açıklamada bulundu.

Activision Blizzard oyunları, 2024'ten önce Xbox Game Pass'e eklenmeyecek!

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen bir podcast yayınına bağlanan Phil Spencer, Activision Blizzard oyunlarının 2024 yılından önce Xbox Game Pass'e eklenemeyeceğini söyledi. Bunun nedenlerini de anlatan Xbox patronu, şu ana kadar buna vakit ayıramadıklarını belirtti.

Phill Spencer tarafından yapılan açıklama şöyleydi:

Düzenleme süreci o kadar uzun sürdü ki, Activision Blizzard ile arka katalog çalışması üzerinde çalışamadık. Artık anlaşma bittiğine göre bu işe başlıyoruz ama iş var. Sanırım Activision Twitter hesabı, 2024'ten bahseden bir şey yayınladı ve bence bu doğru.



Bu konuda bazı hayal kırıklıkları yaşanacağını biliyorum. Bu satın alma kesinlikle uzun vadeli, dolayısıyla Game Pass'e çok sayıda oyunun ekleneceği ilk güne ulaşamamamız biraz moral bozucu. Ancak gelecek konusunda çok heyecanlıyım...

Microsoft'un Activision Blizzard'ı resmen satın aldığını açıkladığı açıklama için: