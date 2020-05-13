Acun Ilıcalı’nın iletişim ödülünü kazanan Survivor Gönüllüler Takımı ile gerçekleştirdiği Instagram canlı yayınını 1 milyon kişi izledi. 1 saatten uzun süren ve 1 milyon kişiye ulaşan bu yayınla rekor kırılmış oldu.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında hafta içi her gün yayınlanan Survivor yarışması ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Programa olan bu ilgi, Acun Ilıcalı’nın resmi Instagram hesabından gerçekleştirdiği canlı yayınlara da yansıyor.

Survivor 2020’de bulunan iletişim ödülünü önceki haftalarda Ünlüler Takımı kazanmış ve Acun Ilıcalı’nın hesabından canlı yayın yapmışlardı. Acunn.com’da yer alan habere göre Ünlüler Takımı ile yapılan canlı yayını 600 binden fazla kişi izlemişti.

Instagram canlı yayınını 1 milyon kişi izledi:

Survivor’ın iletişim ödülünün bu haftaki kazananı Gönüllüler Takımı oldu. Ödülü kazanan Gönüllüler Takımı, Acun Ilıcalı’nın resmi Instagram hesabı üzerinden canlı yayın gerçekleştirdi. Yayın 1 saat 12 dakika sürdü.

Acun Ilıcalı, yarışmanın kazananı Gönüllüler Takımı ile birlikte Instagram canlı yayınına 17.30’da başladı. 680 bin gibi oldukça büyük bir izleyici kitlesiyle başlayan canlı yayın, 1 milyon kişiye kadar ulaştı. Acun Ilıcalı ve Survivor Gönüllüler Takımı, böylece Türkiye rekorunu kırmış oldu.

Gönüllüler Takımı'nın yarışmacısı Cemal Can, canlı yayın izleyici sayısının bir milyona ulaşması için arkadaşı Danla Bilic’e seslendi. Canlı yayın izleyici sayısı 1 saatin sonunda 1 milyon kişiye ulaşmış oldu.

Yarışmayı kazanan Gönüllüler Takımı yarışmacılarının, kendilerine gelen soruları yanıtladığı Instagram canlı yayını, ulaştığı 1 milyon izleyici sayesinde Türkiye rekorunu kırmayı başardı. Daha önce Ünlüler Takımı ile gerçekleştirilen canlı yayına da 600 binden fazla izleyici katılmıştı.