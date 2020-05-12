Facebook, iki yıldır test ettiği Instagram Lite uygulamasını sonunda kapattı. Instagram'ın giriş seviyesi cihazlar için yayınlanan hafif sürümü, kullanıcıları artık ana Instagram uygulamasına yönlendiriyor.

Sosyal medya platformları, daha fazla kullanıcıya erişebilmek için son birkaç yıldır uygulamalarının düşük özellikli cihazlara yönelik Lite sürümlerini yayınlıyordu. Facebook da bu amaçla Instagram Lite'ı test etmeye başlamıştı ancak 2 yıl süren testlerin ardından uygulama sessiz sedasız kapatıldı.

Instagram Lite ilk olarak Haziran 2018'de Google Play'de yayınlanmıştı. Piyasadaki diğer "Lite" uygulamalar gibi Instagram Lite'ın hedefi de mobil cihazlarda daha az yer kaplayan daha hafif bir deneyim sunmaktı. Bu kapsamda Instagram Lite'ın ilk sürümü 573 kilobaytlık bir boyutla gelmişti.

Instagram Lite kullanıcıları artık ana uygulamaya yönlendiriliyor

Instagram Lite yüklü olan cihazlar artık, ana uygulamaya yönlendiriliyor. Bu seçeneği tercih etmiyorsanız, tarayıcınızdan instagram.com adresine gidip sayfanın bir ana ekran kısayolunu oluşturarak hemen hemen aynı deneyimi elde edebilirsiniz.

Instagram Lite uygulaması, ana uygulama gibi kullanıcıların fotoğraflarını profillerinde veya hikayelerinde yayınlamasına ve daha fazla içerik için Keşfet sayfasına göz atmasına olanak sağlıyordu. Ancak uygulama, ilk yayınlandığında video gönderme veya arkadaşlara mesaj gönderme seçeneğinden yoksundu.

Yeni Instagram Lite uygulaması yolda

Bir Facebook sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında, "Instagram Lite uygulamasının testini sonlandırıyoruz. Sevdiğiniz kişilere bağlanmak için Instagram'ın en son sürümünü kullanmaya başlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Uygulamayı her zaman bir test olarak nitelendiren şirket, tüm birikimini Instagram Lite'ın yeni bir sürümünü geliştirmek için kullanmayı planlıyor. Yeni Instagram Lite sürümünün ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor, ancak Facebook'un yeni bir Lite uygulaması üzerinde çalıştığı bildiriliyor.