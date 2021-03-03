Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye isimli yarışması mahkemelik oldu. 2019 yılında Hayal Hazan Dönen isimli bir yarışmacının söylediği Papatya isimli şarkı nedeniyle açılan davaya göre yarışmacı, şarkının sözlerini değiştirdi. Acun Medya Prodüksiyon ise şarkının telif hakkını ödemedi.

Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye isimli programı, bir kez daha mahkemelik oldu. Daha önce Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş'ın "Arnavut Kaldırımı" isimli şarkının izinsiz bir şekilde 16 kez kullanılmasıyla açılan davaya benzer bir şikayet, bu kez de 1988 yılında hayatını kaybeden besteci Necdet Koyutürk'ün mirasçıları tarafından yapıldı. Şikayete konu olan şarkı ise "Papatya"ydı.

Koyutürk'ün mirasçılarına göre O Ses Türkiye'nin 2019 yılı sezonunda, Hayal Hazan Dönen isimli bir yarışmacı bu şarkıyı seslendirmiş, bunun için izin almamaya ek olarak da şarkının sözlerini değiştirmişti. Erdener Koyutürk isimli mirasçıya göre yapılan değişiklikler eserin orijinalliğini bozarken, Acun Medya Prodüksiyon da kendilerine telif bedeli ödemesi yapmamış.

Acun Medya Prodüksiyon, büyük ihtimalle para cezası ödeyecek

Acun Medya Prodüksiyon, daha önce Arnavut Kaldırımı nedeniyle açılan davada haksız bulunmuş ve taraflara, 55 bin 200'er TL ödemek zorunda kalmış, bu tutara 7 yıllık faiz de eklenmişti. Haliyle bu davada da benzer bir durumun yaşanması ve Acun Medya Prodüksiyon'ün para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak ne Acun Ilıcalı ne de Acun Medya Prodüksiyon tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.