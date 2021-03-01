Exxen'in Açık Ara En Çok İzlenen Programı 'Konuşanlar' Oldu

Hasan Can Kaya'nın geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Konuşanlar isimli talk show programı, YouTube'da 2020 yılının yıldızı olmuştu. Ancak 2021 yılı da Konuşanlar yılı olmaya devam edecek gibi görünüyor. Edinilen bilgilere göre Konuşanlar, Exxen'in en çok izlenen yapımı ve platformu tek başına ayakta tutuyor.

Türkiye'nin 2020 yılında en çok konuştuğu talk show programı, hiç şüphesiz Konuşanlar'dı. Hasan Can Kaya tarafından YouTube'da yayınlanmaya başlayan Konuşanlar, kısa bir süre içerisinde milyonlarca izleyici sayısına ulaşmış, Kaya'nın ülke çapında nam salmasını sağlamıştı. Ancak Konuşanlar, kısa bir süre önce alınan radikal bir kararla platform değiştirdi. Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya ile anlaşarak YouTube'da yayınlanan programı Exxen isimli dijital içerik platformuna taşımıştı.

Kaya'nın Exxen ile anlaşması, en çok da YouTube kullanıcılarını rahatsız etti. Zira kullanıcılar, Konuşanlar'ı hiçbir ödeme yapmadan izleyebiliyorlardı. Ancak programın Exxen'e taşınmasıyla birlikte hayranların ödeme yapması gerekti. Buna tepki gösteren Konuşanlar hayranlarının büyük bir bölümü de Hasan Can Kaya'yı eleştirmişlerdi. Ancak gelen son haberler, Konuşanlar'ın performansının Exxen'de de fena gitmediğini gözler önüne seriyor.

Exxen'in en çok izlenen programı: Konuşanlar

Edinilen bilgilere göre Konuşanlar, Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen Exxen platformunun en çok izlenen yapımı konumunda. Hatta Exxen'in sadece Konuşanlar sayesinde ayakta durduğu, platformun son 20 günde 50 binden fazla yeni abone kazandığı ifade ediliyor. Bu yükselişin en önemli nedenlerinin yeni projelerin duyurulması ve YouTube'da yayınlanmaya başlayan ve Konuşanlar'ın Exxen'deki yeni bölümlerinin kısa süreli özetleri olan "Shot" olduğu düşünülüyor.

Yaşanan gelişmeler, 2020 yılında hayatımıza hızlı bir giriş yapan Hasan Can Kaya'nın, 2021 yılında da yükselişini sürdüreceğini gösteriyor. 2020 yılında pek çok üniversitenin "en iyi komedyen" olarak Hasan Can Kaya'yı seçip "en iyi talk show" programı ödüllerinin de Konuşanlar'a gitmesi, aynı durumun 2021 yılında da yaşanabileceğinin birer göstergesi niteliğinde.