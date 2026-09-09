Yeni Lansman Öncesinde Apple Store Kapandı (Zamlara da Hazır Olun)

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in yanı sıra katlanabilir iPhone'un tanıtılacağı yeni Apple lansmanı öncesinde Apple Store kapandı.

Apple'ın bu akşam gerçekleştireceği yeni lansman öncesinde Apple Store kapandı. Artık gelenek hâline gelen bu durum, genellikle beraberinde bazı zamlar da getiriyor.

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Şu anda Apple Store'a girdiğinizde sizi "Hemen döneceğiz. Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." yazısı karşılıyor. Apple Store'un tekrar açılması ise etkinlik sonunu bulacak.

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Peki zam gelir mi?

Daha önceki Apple etkinliklerinden hemen sonra bazı fiyat güncellemelerine şahit olmuştuk.

Bu sebeple bugünkü etkinlikten sonra hem bazı modeller satıştan kaldırılacak hem de büyük ihtimalle bazı fiyat güncellemelerine şahit olacağız.