Adidas, 2020'nin başında başlattığı Reebok'ı satma hamlesini nihayete erdirdi. Şirket, Authentic Brands Group ile yaptığı görüşmeler sonucunda Reebok'ı 2,5 milyar dolara satmayı kabul etti. Satış işlemi, 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanacak.

Bundan aylar önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, spor gibi devi Adidas'ın Reebok'ı satma girişiminden bahsetmiştik. Adidas'ın böyle bir karar almasının nedeni, Reebok'ın işlerinin giderek kötüleşmesiydi. Şimdiyse beklenen oldu. Adidas, 2005 yılında 3,8 milyar dolara satın aldığı spor giyim markası Reebok'ı resmen sattı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, Reebok'ın yeni sahibinin Authentic Brands Group (ABG) olduğu açıklandı. ABG'nin Reebok'ı satın almak için Adidas'a ödediği para ise 2,5 milyar dolar. Adidas, kağıt üzerinde zarar etmiş gibi görünüyor olsa da Adidas CEO'su Kasper Rorsed tarafından yapılan açıklamalar, Reebok'tan 'kurtulunduğu' için memnun olunduğunu gösteriyor.

Satış işlemi, 2022 yılında tamamlanacak

Adidas'ın Reebok'ı resmi olarak satmasıyla ilgili yapılan açıklamalarda, satış işleminin 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanmış olacağı ifade edildi. Şirketi satın alan ABG isimli marka yönetim şirketi, daha önce de sonradan iflas eden şirketleri satın almasıyla biliniyor. Örneğin Aeropostale, Brooks Brothers ve Forever 21 gibi markalar, daha önceki dönemlerde ABG tarafından satın alınmıştı.

Adidas CEO'su Kasper Rorsed, Reebok'ın pazardaki yerini koruyabilecek ve uzun vadede çok daha iyi bir konuma yerleşeceğine inandığını açıkladı. Konuyla ilgili fazla detay vermeyen Rorsed, Authentic Brands Group ile yapılan anlaşmanın taraflara mutluluk getirmesini temenni etti.