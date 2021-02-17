Adidas, Reebok'ı Satma Hamlesini Resmen Başlattı

Geçtiğimiz aylarda Reebok'ı satacağı iddia edilen Adidas, bu iddiayı resmen doğruladı. Şirket CEO'su tarafından yapılan açıklamalarda, iki şirketin bağımsız çalışmasının büyüme potansiyelini artıracağı ifade edildi. Şirketin kime satılacağı bilinmezken, birkaç aday konuşulmaya başladı bile.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Almanya merkezli spor giyim devi Adidas'ın, 2005 yılında satın aldığı Reebok'ı satmayı planladığından bahsetmiştik. Adidas, o dönemlerde resmi bir açıklama yapmamıştı ancak dün itibarıyla işler değişti. Adidas tarafından yapılan resmi açıklamalarda, Reebok'ın satılması kararı verildiği açıklandı.

Adidas CEO'su Kasper Rorsted tarafından yapılan açıklamalarda, her iki şirketin de birbirinden bağımsız çalışması durumunda, büyüme potansiyellerinin önemli ölçüde artacağını söyledi. Ancak bu durum, Reebok'ı güzelleme politikasından başka bir şey değil. Zira şirket için işler bir süredir hiç iyi gitmiyordu. Hatta son mali verilere göre Reebok'tan gelen satışlar, Adidas satışlarının yüzde 7 gibi çok küçük bir oranında.

Satış kararı, Adidas'ın 5 yıllık stratejisinin yeni bir parçası

2016 yılında Adidas'ın başına geçen Rorsted, Reebok cephesinden umutluydu. 2018 yılında yılında Ariana Grande ve Cardi B gibi ünlü isimlerle iş birliği yaparak şirketin pazar payını artırmayı amaçlayan CEO, ne yazık ki istediğini yapamadı. Özellikle de 2020 yılı, koronavirüs nedeniyle Adidas'ın satışlarını yüzde 2 düşürürken, Reebok'ın satışlarını yüzde 7 düşürdü. Hem bu yüksek sayılabilecek düşüş hem de Adidas satışları yanında kalan zayıflık, Adidas'ı böyle bir karar almaya mecbur bıraktı.

Adidas'ın Reebok'ı kime satacağı belli değil. Ancak analistler, Reebok'ın ABD merkezli spor giyim şirketi VF Corp tarafından satın alınabileceğini düşünüyorlar. Benzer bir şekilde Authentic Brands Group ile Çinli Anta Sports da Reebok'a talip olabilir. Burada Authentic Brands Group için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bu şirketin NBA yıldızı Shaquille O'Neal ile uzun soluklu bir sözleşmesi var ve O'Neal, 2019 yılında Reebok'ın bir parçası olmaktan mutluluk duyabileceğini söylemişti. Bu söz, önümüzdeki günler için önemli bir ipucu veriyor olabilir.