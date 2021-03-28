Teknolojinin çok farklı sektörlere yöneldiği dünyamızda, giyim devleri de teknolojiden yararlanmaya başladılar. Ayakkabı sektöründe öne gelen firmaların geliştirdiği teknolojik ayakkabıları sizler için listeledik.

Teknolojinin gittikçe gelişmesi sadece teknolojik aletlere değil aynı zamanda giyilebilir kıyafetlere de yansıyor. Akıllı saat ve bilekliklerden sonra, satın alabileceğimiz teknolojik ayakkabılar da üretilmeye başlandı.

Farklı teknolojilerle üretilen ya da direkt olarak teknolojiyi kullanan ayakkabılar, spor ayakkabı endüstrisini 21. yüzyıla adapte ediyor. Müzik, sanat, tasarım ve moda kültürlerinin evrilmesi, spor ayakkabı kültürünün de popülerleşmesini sağladı. Hal böyle olunca, spor ayakkabı üreticileri de, günümüz teknolojilerini ayakkabılara entegre etmenin yollarını aramaya başladılar.

1989’da Geleceğe Dönüş filminde gördüğümüz ayakkabıları, Nike 2011 yılında piyasaya sürdü. Bu teknolojik ayakkabıların bilinmemesi ve yaygınlaşmaması ise oldukça normal. Sebep ise çok belli: fiyatları. Farklı teknikler kullanılarak üretilen bu ayakkabılar 120 dolardan başlıyor.

Giyilebilir Teknoloji: En Teknolojik Ayakkabılar

Nike HyperAdapt 1.0

Adidas Futurecraft 4D

Under Armour ArchiTech

ShitWear

DigitSole

Nike MAG

The Puma Fi

Nike Adapt BB

Puma: BioEvolution

Puma: LQD CELL Origin AR

Nike HyperAdapt 1.0

Nike HyperAdapt 1.0, pille çalışan ve ayakkabı giyildiğinde yanan bir LED tabanı olan bir ayakkabı. Klasik Nike logosunun yanı sıra gösterge ışıklarıyla teknolojik bir görüntüye ulaşan bu ayakkabı, ayaklarınızın oluşturduğu basınca ve ayağınızın çevresine elektronik olarak uyum sağlıyor.

Nike’ın E.A.R.L ismini verdiği ayakkabının ayağın şekline göre otomatik olarak kendini bağladığı teknolojisini kullanan bu ayakkabı pille çalışıyor. Tinker Hatfield tarafından geliştirilen bu teknolojinin bugüne gelmesi 20 yıldan fazla sürdü.

Adidas Futurecraft 4D

Adidas Futurecraft 4D, 3D baskı ile üretilmiş bir ayakkabı. Futurecraft ile 3D baskının sadece imalatta yardımcı olmadığını aynı zamanda ayakkabının kalitesini nasıl üst düzeye getirebileceğine tanıklık edebilirsiniz. Teknoloji şirketi olan Carbon tarafından yaratılan Dijital Işık Sentezi teknolojisinin yenilikçi sürecini kullanan Adidas, aynı zamanda estetik açıdan çekici ve performans için üretilen bir ayakkabıyla karşımızda. Dijital Işık Sentezinin bir ürünü olan Adidas Futurecraft, 20 yıllık sporcu verilerine dayanarak performans için üretilen en uzun ömürlü ayakkabılardan biri.

Under Armour ArchiTech

Under Armour, 3D baskı teknolojisini ayakkabılarda kullanan ilk şirketlerden biri. Spor ayakkabıların bu teknoloji ile nasıl mükemmeleştirileceği üzerine çalışan şirket 3D baskıyı kullanıcının ayağını dinamik olarak saran bir ayakkabı olan ArchiTech için de kullanıyor. Under Armour’un bu ayakkabısı, ayağı ergonomik olarak sıkıştırarak sporcunun ya da kullanıcının ayakkabıdan en fazla yararı almasını sağlıyor.

ShiftWear

ShiftWear, listemizin en benzersiz spor ayakkabılarından biri. Yüzeyinde bulunan ekranıyla neredeyse tüm özel tasarımları sergileyebileceğiniz bu spor ayakkabı akıllı telefonunuza kablosuz olarak bağlanıyor. Bu özellik de cihazınızı kullanarak ayakkabılarınızın görünümünü özelleştirmenize olanak sağlıyor. Dış panelinin arkasında esnek bir HD renkli ekrana sahip olan ShiftWear, kablosuz olarak şarj edilebiliyor.

DigitSole

DigitSole de ShiftWear gibi hem yüksek teknolojilerle üretilmiş hem de yüksek teknolojileri kullanmaya devam eden bir ayakkabı. Adeta bir akıllı saat mantığıyla işleyen bu ayakkabı hareketlerinizi, adımlarınızı, kalorilerinizi, duruşunuzu hatta yorgunluğunuzu bile ölçebiliyor. Listedeki en fütüristik görünümlü ayakkabı olan DigitSole, aynı zamanda su geçirmez. DigitSole, telefonunuza kablosuz bir şekilde bağlanarak yürüyüş ve performans düzenleriniz hakkında size gerçek zamanlı geri bildirim sağlıyor. Hatta aldığınız kaloriler ve yaptığınız egzersizler hakkında size önerilerde bulunuyor. DigitSole, aynı zamanda bir ısıtıcıya da sahip. Böylece ayaklarınız üşüdüğü zaman sizi ısıtabiliyor. Zamanının ötesinde olan bu ayakkabı, ileride ayakkabı sektörünün nerelere gidebileceği hakkında bir önizleme sunuyor.

Nike MAG

Listedeki en eski ayakkabı modellerinden biri olan ve “Geleceğe Dönüş” filminde Marty Mcfly’ın ayakkabısı olarak görülen Air Mag, popüler kültürde bir simge haline geldi. Doğrudan Nike Hyper Adapts’a da ilham kaynağı oldu.

Tinker Hatfield tarafından tasarlanan spor ayakkabı, teknolojinin kıyafetleri nasıl yeniden şekillendireceğine dair sunumu.

Tamam, bu listedeki en yeni spor ayakkabı olmayabilir, ancak orijinal olarak Nike MAG'de sergilenen teknoloji, sneaker teknolojisinin geleceğinin neredeyse 30 yıl önce nasıl görünebileceğinin resmini çizmeye ve ilham vermeye yardımcı oldu ve doğrudan Nike Hyper Adapts'a ilham verdi. Nike MAG ile, kendinden bağcıklı E.A.R.L teknolojisi de ilk kez kullanılmış oldu.

Nike MAG, listedeki diğer ayakkabılar kadar gelişmiş olmasa da neredeyse çoğuna ilham kaynağı olmuş bir ürün. Bu üründen bir çift almak istiyorsanız 10.000 ila 75.000 dolar arasında bir harcama yapmanız gerekiyor.

The Puma Fi

“Fit Intelligence”ın kısalması olan Puma Fi olarak adlandırılan ayakkabı, Nike’ın fütüristik ayakkabılarını örnek alan bir ürün. Ayakkabının dilinde yer alan gümüş parça, içine yerleştirilmiş özel bağcık ile, kullanıcıların ayakkabıyı bir iPhone ya da Apple saat aracılığıyla kontrol etmelerini sağlıyor. Teknolojik cihazlarla birlikte kullanılabilmesinin yanı sıra, Puma Fi’deki teknoloji, maksimum destek için kullanıcının ayağının şeklini belirleme yeteneğine de sahip.

Nike Adapt BB

Nike Adapt BB, Nike Mags ve Nike Hyper Adapts 1.0’ın birleştirilmiş hali olarak adlandırılıyor. Basketbol oyuncuları için özel olarak tasarlanan bu spor ayakkabının da görünümü akıllı telefon kullanılarak özelleştirilebiliyor.

Aşırı sıkı spor ayakkabıları ve yıpranma nedeniyle atletizm dünyasının en sağlıksız ayaklarına sahip olan basketbolcular için özel üretilen Nike Adapt BB, kullanıcının ayağına göre şekil değiştiriyor. FitAdapt sistemi ile kullanıcının ayağıyla gerçek zamanlı olarak etkileşimde olan Nike Adapt BB 350 dolardan başlıyor.

Puma: BioEvolution

Puma: BiEvolutions, kullanıcının vücuduna benzersiz bir şekilde uyum sağlamak için tasarlanan bir spor ayakkabı. Hala deneysel aşamada olmasına ve şu anda planlanmış bir ticari versiyonu olmamasına rağmen, Puma’nın bu modeli giyilebilir teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği bir mode. Araştırma kuruluşu Fraunhofer Institute ile işbirliği içinde çalışan bu girişim, disiplinli tasarım ve strateji stüdyosu olan Innovation by Design’un yaratıcı küratörlüğü altında yürütülen bu girişim.

Puma: LQD CELL Origin AR

Puma: LQD CELL Origin, Nisan 2019’da piyasaya sürüldü. Ayakkabı sektörünün ilk artırılmış gerçeklik ayakkabısı olarak kabul ediliyor. Gerçeklik ile sanal alan arasındaki çizginin giderek bulanıklaştığı dünyamızda Puma’nın çıkardığı bu ayakkabı çizgiyi iyice yok ediyor. Üzerinde bulunan QR kodları ile kullanıcılarına çeşitli deneyimler sunan Puma: LQD CELL Origin AR, Puma’nın 90’lardaki CELL teknolojisi üzerine inşa edilmiş bir ayakkabı.