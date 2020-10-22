Alman spor ekipmanı üreticisi Adidas'ın, 2005 yılında bünyesine kattığı Reebok'ın işleri iyi gitmediği için satmayı planladığı iddia edildi. Satışın 2021 yılının mart ayında sonuçlanması bekleniyor.

Dünya çapında büyük bir başarıya imza atan Adidas, 2005 yılında Reebok'ı bünyesine katarak büyük bir başarıya imza atmıştı ancak bu tarihten 15 yıl sonra işlerin beklendiği şekilde ilerlemediği ortaya çıktı. Almanya kaynaklı bir derginin aktardığı bilgilere göre Adidas yetkilisi Kasper Rorsted, Reebok'ı satmayı planlıyor ve işlemin 2021 yılının mart ayında tamamlanacağını öngörülüyor.

Haberin ortaya çıkmasıyla birlikte Adidas'ın hisse değerleri %3,5'lik bir artış gösterdi ve yatırımcılar tarafından 'yeniliğe kapalı' Reebok markasının elden çıkarılmasının Adidas satışları için olumlu gelişmeleri getireceği düşünüldü.

2005 yılında 3,8 milyar dolara alınmıştı

Adidas, ABD'li baş rakibi Nike'a anavatanında bir rakip çıkarmak için 2005 yılının ağustos ayında 3,8 milyar dolarlık bir sözleşmeyle birlikte Reebok'ı kendi çatısı altına almıştı. Geçtiğimiz sene ise Adidas, Reebok'ın muhasebe değerini 2018 yılına oranla yarı yarıya açıklamış, 995 milyon dolarlık bir değeri kamuya duyurmuştu. Markanın satışları 2020'nin ikinci çeyreğinde %44'lük düşüş gösterdi ve 269 milyon dolarlık bir gelir elde edildi. Bu da Adidas'ın değer düşüklüğü sonucunda zarar etmesine neden oldu.

Adidas, şu an için herhangi bir açıklama yapmadı ancak veriler incelendiğinde markanın bu yönde bir strateji uygulama ihtimali son derece olası görünüyor. Şirketin önümüzdeki dönem nasıl bir strateji izleyeceğiyse şu an için bilinmiyor.