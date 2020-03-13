Creative Cloud uygulamalarıyla dünyada ün kazanmış Adobe, bir profesörün isteği üzerine geniş çaplı bir program başlattı. Şirket, öğrencilerin eğitimlerinin devam etmesi için evden ücretsiz erişim sağlayan programını duyurdu.

Corona virüsü tüm dünyada önlemlerin artırılmasına neden olurken şirket çalışanları ve öğrenciler de bu önlemlerden etkilenenler arasında yer alıyor. Şirket çalışanları, çalıştıkları yerler tarafından evlerinden çalışmak üzere gönderilirken öğrenciler için de okullar tatil ediliyor.

Tatil durumunda eğitime devam edilmesi için Adobe’ye istekte bulunan eğitmenlerin sözleri Adobe tarafından dikkate alındı. Şirket, bugün yaptığı duyuruda genellikle kampüsten erişilebilen Adobe Creative Cloud uygulamalarını öğrenciler evlerinden kullanabilsin diye evden ücretsiz erişimi mümkün hâle getirdi.

Adobe, Creative Cloud uygulamalarını öğrenciler için evden ücretsiz erişilebilir yaptı:

Adobe tarafından paylaşılan duyuruda bu hamlenin kampüslerin kapatılması ve çevrimiçi eğitim durumuna dönülmesi nedeniyle yapıldığı belirtildi. Şirket, duyuruda böyle bir hareketle öğrencilerin eğitimlerinin, takım çalışmalarının ve ilerlemelerinin takip edilebileceğini belirtti. Şirket, yaptığı duyuruya aşağıdaki açıklamayı da ekledi:

“Müşterilerimiz toplumlarında hem güvenlik hem de öğrenme sürekliliğini sağlamak için çalıştıklarından amacımız bu belirsiz zamanlarda ilerlemeleri için ihtiyaç duydukları araçlara yardımcı olmaktır. Bunu kesintisiz bir şekilde yapma taahhüdümüz değişmez olmaya devam ediyor.”

Kampüs içerisinde uygulamaya erişim sunmak için ücret ödeyen yükseköğrenim ve K-12 kurumları, Adobe’ye bu bağlantı sayesinde istekte bulunabilirler. Kurumların geçici evden ücretsiz erişim istekleri kabul edildiği durumda 31 Mayıs 2020’ye kadar Creative Cloud uygulamaları ücretsiz olarak evden erişilebilir hâle gelecek.

Adobe’nin bu hareketi, özellikle bir profesörün isteği sayesinde gerçeğe dönüştü. Syracuse Üniversitesi’nden bir profesör, öğrencilerine bu zamanda eğitim vermeye devam etmenin bir yolunu ararken Adobe ile iletişime geçmeyi denedi. Twitter üzerinden Adobe’ye istekte bulunan profesöre anında cevap geldi.

Profesöre gelen cevaptan 48 saat sonra Adobe, profesörün isteğini herkesin yararlanabileceği bir hizmete dönüştürerek öğrencilere evden ücretsiz erişim hakkı tanıyan programını duyurdu. Başta bu isteği yazan profesörle birlikte birçok eğitmen ve öğrenci, Adobe’nin hamlesine teşekkürlerini iletti.