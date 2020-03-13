Windows 10’un yeni özelliklerin bütün kullanıcılardan önce kullanılması için yürüttüğü Windows 10 Insider programı için yeni bir güncelleme yayınladı. Windows 10 Insider programının yayınlanan yeni güncellemesinde özellikle Telefonunuz uygulamasına gelen yeni özellikler dikkat çekici.

Windows 10 Insider programının üyeleri için yeni bir güncelleme yayınlandı. Yayınlanan güncellemede çözülen sorunların yanında Telefonunuz uygulaması ve Samsung Galaxy S20 serisi ve Samsung Galaxy Z Flip’i bilgisayarla daha kuvvetli bir şekilde bir araya özellikler sunuluyor.

Build 19582 güncellemesinde yer alan Telefonunuz güncellemesi, Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra ve Galaxy Z Flip telefonlar ve Windows 10 yüklü bilgisayar arasında metin ve görüntü kopyalama, yapıştırma işlemleri yapılabilecek.

Güncelleme ile beraber Telefonunuz uygulaması aracılığıyla telefon kontrol edilirken asıl telefonun ekranı tamamen kapalı olacak. Bu özellik sayesinde telefonların şarjı çok daha uzun süre gidebilecek.

Akıllı telefonlar, RCS’ye izin veren servis sağlayıcıları sayesinde SMS’lerle beraber multimedya ögeleri de gönderip, alabiliyorlar. Cihazlarında RCS’yi etkinleştiren ve Samsung Mesajlar uygulaması kullanan kullanıcılar, bundan sonra Windows 10’da bulunan Telefonunuz uygulaması ile bu mesajları bilgisayarlarından gönderip, alabilecekler.

Build 19582 güncellemesi ile beraber aynı zamanda Windows 10’un Göz Kontrolü de iyileştirildi. Artık Windows 10 kullanıcıları sadece gözlerini kullanarak Windows 10’larını kontrol edebilecekler. Microsoft, yeni güncelleme ile beraber bu özellikte bazı iyileştirmeler yaptı.