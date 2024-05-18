Apple'ın App Store'da emülatör izni vermesinin ardından popülerliği artan Delta, bir kez daha dava tehdidi ile karşı karşıya.

Geçtiğimiz haftalarda Apple, eski konsolların oyunlarını oynamanın mümkün olduğu emülatörlerin App Store'a eklenebilmesine izin vermişti. Bunun üzerine Delta, bir anda App Store'un en popüler uygulamaları arasında girmişti. Sonrasında ise emülatörün geliştiricileri sık sık mahkeme tehditleriyle karşı karşıya kalmıştı.

Delta'nın başı şimdi de Adobe ile dertte gibi gözüküyor. Adobe, Delta'yı "logoları çok benzediği" için uyararak, firmadan logosunu değiştirmesini istedi. Konuyla ilgili Adobe avukatından gelen mailde Delta logosunun, Adobe'un bilinen A logosunun haklarını ihlal ettiğini belirtti. Apple ise Delta'ya gönderdiği mailde Adobe'un uygulamanın kaldırılmasını istediğini belirtti.

Delta logosunu değiştiriyor

Delta ise hem Apple'a hem de Adobe'a verdiği yanıtta, kullandıkları logonun bir A harfi olmadığını, Yunan alfabesinde bulunan Delta harfinin stilize edilmiş bir versiyonu olduğunu söyledi. Yine de risk almak istemeyen firma farklı bir logo da duyurdu. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Adobe, logolarımızın çok benzer olduğunu düşündüğü için bizi yasal işlem yapmakla tehdit ediyor -o yüzden biz de değiştirdik!" ifadeleri kullanıldı.

Delta, uzun süre App Store'da indirme listelerinde zirvede yer almıştı. Şu anda da uygulama, App Store'da da eğlence uygulamaları arasında 6. sırada yer alıyor ve uygulamaya yapılmış olan 17 bin 100 yorum bulunuyor. Uygulamanın puanı ise 4.9.