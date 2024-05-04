Telif hakları konusunda yer yer aşırıya kaçan tavrıyla bilinen Nintendo, GitHub'da yer alan 8000'den fazla projeyi telif nedeniyle kaldırttı.

Oyun emülatörleri geri dönüyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin yaptırımlarından çekinen Apple başta olmak üzere teknoloji devlerinin emülatörler konusunda daha yumuşak bir tavır sergilemeye başlaması, beraberinde emülatörlerin yükselişini de getiriyor. App Store'da zirvede yer alan ismin de Delta Emülatör olması bu durumun bir göstergesi. Bu durumdan hiç de memnun olmayan bir firma var: Nintendo.

Nintendo, daha önce "Devasa ölçekte korsanlığa neden olmakla" suçladığı Yuzu Switch emülatör ile mahkemelik olmuş ve Yuzu, Nintendo'ya 2,4 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Nintendo'nun kaldırttığı emülatörlerde de Yuzu'da kullanılan kodlardan izler olduğu belirtildi.

GitHub'dan emülatör geliştiricilere süre

GitHub, geliştiricilere gönderdiği mesajda Yuzu'dan alınan kodların kaldırılması ya da değişmesi için zamanları olacağını belirtti. Microsoft'a ait olan platformda geliştiricilere yasal desteğe ve kaynaklara nasıl ulaşabilecekleri konusunda da yönlendirmeler paylaşıldı.

Nintendo'nun yasal yaptırımları, her ne kadar emülatör üreticilerini zor durumda bırakacak olsa da Nintendo yasayı tamamen arkasına alabilmiş değildi. Zira değerlendirmeler açısından emülatörler tam olarak korsan sayılmıyor. Oyun tarihçilerine göre emülatörler aslında oyunların korunmasını sağlıyor. Emülatörler olmadan Nintendo ve diğer oyun geliştiricilerinin yapımları eskiyor ve gelecek nesillere uyarlanamıyor. Uygun donanımı bulmak da zaman geçtikçe daha zor hâle geliyor.

Emülatör konusunda siz ne düşünüyorsunuz?