Sadece Jailbreak ile Kullanılabilen iOS'un En Eski Emülatörü, Artık Tüm iPhone'larda Kullanılabiliyor

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Apple'ın mağazasında emülatörlerin yer almasına izin verme kararının ardından, en eski iOS simülatörlerinden olan Delta resmî olarak mağazaya eklendi.

Apple'ın 5 Nisan'da açıkladığı emülatörlere App Store desteği kararının ardından iOS mağazasına gelen ve sonrasında kaldırılan çok sayıda emülatör oldu. Son gelen emülatörün mağazadan çıkması ise pek olası değil zira iOS'un en eski emülatörlerinden olan Delta sonunda resmen mağazadaki yerini aldı. 

Riley Testut tarafından geliştirilen Delta, GBA4iOS adlı açık kaynak kodlu emülatörün daha gelişmiş bir versiyonu. 10 yıldan uzun bir süre önce çıkan GBA4iOS daha önce App Store dışından indirilip kurulabiliyordu ancak bir noktada Apple bu uyuglamayı yasaklamıştı. Emülatör yeni kararla birlikte App Store'da yerini aldı. 

Hepsi bir yerde Nintendo emülatörü

delta

Delta, Nintendo'nun ikonik konsollarından NES, SNES, N64, Nintendo DS, Game Boy, Game Boy Advance gibi sistemleri simüle edebiliyor. Popüler oyun kontrol cihazlarıyla çalışabilen uygulama, farklı hileleri, kayıt çeşitlerini, yedeklemeleri ve daha fazlasını barındırıyor. Bu emülatör yılların birikimiyle geldiği için diğerlerinden daha cafcaflı ve gelişmiş duruyor. 

Kişiselleştirilebilir renkler, hızlı geçme opsiyonu, durdurma özelliği, Haptik dokunma desteği gibi özellikleri de olan emülatör ile yerel çok oyunculu oyunlar oynamak da mümkün oluyor. Apple'ın mağazada izin verdiği iGBA, Testut'un orijinal GBA4iOS emülatörünün birebir kopyası olarak listelerin zirvesine tırmanmış ancak daha sonra Apple tarafından kaldırılmıştı. Ücretsiz olarak indirilebilen Delta, hiçbir şekilde veri toplamaması ve reklam barındırmaması ile de dikkat çekiyor. 
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Kaynak : https://www.macrumors.com/2024/04/17/delta-game-emulator-iphone/
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