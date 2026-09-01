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Adobe Photoshop'a Her Biri Birbirinden Kullanışlı Harika Özellikler Geldi

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Adobe, Photoshop’a yepyeni yapay zekâ özellikleri getirdi. İşte her biri birbirinden kullanışlı olacak o özellikler.

Adobe Photoshop'a Her Biri Birbirinden Kullanışlı Harika Özellikler Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekânın günlük kullandığımız uygulamaların hepsine entegre oluyordu. Photoshop da bunlardan biriydi. Şimdi ise Adobe, Photoshop için kapsamlı bir güncelleme yayımladı. Güncelleme, çok sayıda yeni yapay zekâ özelliğini uygulamaya ekliyor.

Yeni özellikler, kullanıcıların Photoshop’ta çok daha kolaylaştırılmış bir deneyim yaşamasına olanak tanıyacak. Tabii ki bunların hepsi, yapay zekâ yetenekleri sayesinde gerçeğe dönüşecek.

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Adobe Photoshop'a Her Biri Birbirinden Kullanışlı Harika Özellikler Geldi
aissted
ps2

AI Assisted Editor

aissted

Güncellemenin en dikkat çekici öne çıkan parçalarından biri, komut tabanlı düzenleme yapmaya imkân tanıyan opsiyonel çalışma alanı "AI Assisted Editor". Halihazırda beta aşamasında olan bu yeni arayüz, doğal dil komut satırı ve yapay zekâ modelleriyle desteklenen yenilikçi bir çalışma ortamı sunuyor. Klasik Pro Editor düzenini tercih eden kullanıcılar ise bu doğal dil yeteneklerine Bağlamsal Görev Çubuğu üzerinden erişebiliyor.

AI Assisted Editor bünyesinde kullanıcıların işini kolaylaştıracak birçok yapay zekâ aracı yer alıyor. Komutla Düzenle özelliği, herhangi bir seçim yapmaya gerek kalmadan tüm görseli doğal dil komutlarıyla dönüştürebiliyor ve her bir sonucu katman panelinde ayrı bir üretken katman olarak tutuyor. Bunun yanında Arka Planı Kaldır, Nesne Çıkarma, Üretken Genişletme, Üretken Dolgu, Görsel Çözünürlüğünü Artırma gibi araçlar da bu arayüze dahil edilmiş. Ayrıca kullanıcıların yapay zekâya görsel rehberlik sağlamak için doğrudan görsel üzerine çizim yapmasına olanak tanıyan AI Markup desteği de sunuluyor.

Işık ayar katmanları ve Firefly Image 5 ile düzenleme

ps2

Yeni güncelleme sadece komut tabanlı yapay zekâ arayüzüyle sınırlı kalmıyor, doğrudan katman akışına entegre edilen teknik kontrol araçları da getiriyor. Bunların başında Işık Ayar Katmanı var. Bu katman; pozlama, kontrast, vurgular, gölgeler, beyazlar ve siyahlar olmak üzere toplam altı ana kontrol parametresi sunuyor. Söz konusu araçlar yüksek kalitede sonuçları doğrudan Photoshop'un standart katman akışı içerisinde elde etmeyi sağlıyor.

Fotogerçekçi düzenlemeler tarafında ise güçünü Firefly Image 5 modelinden alan "Instruct Edit with Masks" özelliği öne çıkıyor. Bu özellik, görselin tüm bağlamını analiz ederek hassas maskeleme yapmaya gerek kalmadan tarif edilen değişiklikleri uygulayabiliyor. Örneğin kullanıcılar doğrudan bir kişinin kafasına şapka eklenmesini veya kapalı gözlerin açılmasını talep edebiliyor. İşlem sırasında maske alanı dışındaki yüzler, logolar veya marka varlıkları tamamen koruma altında tutuluyor.

Görsel düzenleme yeteneklerinin yanı sıra tipografi ve stok içerik erişimi tarafında da önemli adımlar atıldı. Dinamik metin özelliği, özel şekiller ve formlar boyunca çalışacak şekilde genişletildi. Artık yazılar, manuel yeniden biçimlendirmeye ihtiyaç duymadan eğriler ve serbest formlu düzenler etrafında otomatik olarak uyum sağlayabiliyor. Tüm bu yeni özellikler bugün itibarıyla kullanıma sunulmuş durumda olsa da AI Assisted Editor sadece beta kullanıcıları için geldi.

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