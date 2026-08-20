Apple CarPlay'e Gelecek Yeni Özellikler Açıklandı

iOS 27'nin kullanıma sunulmasıyla birlikte CarPlay destekleyen araçlarınızda bir dizi yeni özelliği kullanabileceksiniz.

iOS 27 ile Apple, hem sürüş esnasında hem de araç park hâlindeyken içi deneyiminizi iyileştirecek birçok yeni CarPlay özelliğini kullanıma sunuyor.

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Yeni video deneyimlerinden yapay zekâ destekli Siri'ye kadar sabırsızlıkla beklenecek pek çok yeni seçenek bulunuyor.

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Video uygulamaları

CarPlay uygulamaları artık video göz atma yeteneklerine sahip. Böylece araç park hâlindeyken ekranınızdan video arayabilir ve izleyebilirsiniz. Güvenlik nedeniyle araç hareket hâlindeyken video oynatma çalışmaz ancak bir şey izlerken vitesi sürüş konumuna alırsanız oynatma otomatik olarak yalnızca ses moduna geçer.

AirPlay desteği sunan iPhone uygulamaları da içeriği doğrudan aracın ekranına aktarabilir. Video uygulamaları için otomobil üreticilerinin araçta bu desteği etkinleştirmesi gerekir ve henüz hiçbir üretici destek ekleyeceğini açıklamamıştır. Apple TV, bu özellikle çalışacağı doğrulanan ilk uygulamadır.

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Siri AI

Siri'nin daha akıllı ve yetenekli sürümü, eller serbest sohbetler için araç içinde kullanılabilir. CarPlay için Siri AI, diğer cihazlardaki gibi çalışır, sürüş esnasında görevleri tamamlamasını veya bilgi bulmasını isteyebilirsiniz.

CarPlay'deki sohbetler, iPhone'daki Siri uygulamasıyla senkronize edilir, böylece konuşmaya daha sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Ses ve medya

"Şu An Çalınan" CarPlay şablonunda artık kalıcı bir mini oynatıcı yer alıyor. Oynatıcı, ses ve medya uygulamalarının sağ üst köşesinde albüm kapağını ve oynatma kontrollerini gösterir.

Arayüzde ayrıca şarkı, podcast veya sesli kitapta belirli bir noktaya atlayabilmeniz için bir ilerleme çubuğu bulunur.

Duvar kâğıtları ve tasarım

CarPlay, CarPlay arayüzüne uyarlanmış yeni iOS 27 duvar kağıtlarını içerir. Farklı renk seçeneklerinde dalga stilli tasarımlara sahip toplam 14 opsiyon sunulmaktadır.

iOS 27'deki CarPlay daha büyük, daha etkileşimli içerik küçük resimlerini destekler ve Harita ile Hava Durumu gibi uygulamalar için yenilenmiş Liquid Glass simgelerini kullanır.

Rota verileri

Apple Maps ve Google Maps gibi navigasyon uygulamaları, yol tariflerine elektrikli araç şarj durakları eklemek gibi işlevler için araçla rota verisi paylaşabilir. Araç, harita rotasını menziliyle karşılaştırabilir ve şarj durağı önerebilir.

Kararlılık ve konum hassasiyeti

Apple, iOS 27 ile kablosuz CarPlay'in daha kararlı hâle geldiğini, GPS konum hassasiyetinin ve navigasyon yön algılamasının iyileştirildiğini belirtiyor.

Sesli kontrol ve doğal dil iyileştirmeleri

Tüm uygulama kategorileri artık sesli kontrol seçeneği sunabiliyor. Apple, sesli sohbetler için uygulamalara entegre edilebilen bir sesli kontrol şablonu tasarladı.

Apple Maps'te doğal dille arama özelliği navigasyona da genişletildi ve bu özellik CarPlay ile de çalışıyor. Siri'den paralı yollardan veya otoyollardan kaçınan yol tarifleri isteyebilirsiniz.

Uyumluluk ve erişilebilirlik

Yeni CarPlay özelliklerini kullanmak için iOS 27 yüklü bir iPhone gerekir. Siri AI için ise iPhone 15 Pro ve üzeri gibi Apple Intelligence destekleyen bir iPhone modeline ihtiyacınız vardır.

iOS 27 şu anda geliştiriciler ve açık beta test kullanıcıları için sunulmuş durumda, genel kullanıma sunulmasının ise Eylül ayında yapılması bekleniyor.