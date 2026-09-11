Adobe, Son 3 Ayda Kaç Para Kazandığını Açıkladı

Adobe, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde yapay zekâ destekli ürünlerine yönelik artan talebin etkisiyle beklentileri aştı.

Adobe, yapay zekânın yaratıcı yazılımlar dünyasındaki dengeleri değiştirdiği bir dönemde üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Photoshop ve diğer ürünlerine yapay zekâ özelliklerini giderek daha fazla entegre eden şirket, bu stratejinin karşılığını gelir tarafında almaya devam ediyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şirketin geliri yıllık bazda yüzde 13 artarak 6,76 milyar dolara ulaştı ve analistlerin 6,70 milyar dolarlık tahminini aştı. Hisse başına düzeltilmiş kâr da 6,13 dolarla 6,09 dolarlık beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Adobe'nin yapay zekâ gelirleri hızla büyüyor

Adobe'nin sonuçlarında öne çıkan başlıklardan biri, yapay zekâ odaklı ürünlerin yarattığı gelir oldu. Şirketin yapay zeka odaklı yıllık tekrarlayan geliri (ARR) üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 150'den fazla arttı. Bu tablo, Adobe'nin Photoshop, Acrobat ve diğer yaratıcı araçlarına eklediği yapay zekâ özelliklerinin şirketin gelir yapısında giderek daha önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.

Adobe aynı zamanda yapay zekâ alanında Canva ve Figma gibi rakiplerle daha yoğun bir rekabetin içinde. Şirketin önündeki temel soru da yapay zekâ yatırımlarının kullanıcı ve gelir artışını ne ölçüde hızlandırabileceği.

Güçlü sonuçlara rağmen yatırımcılar neden temkinli?

Adobe'nin üçüncü çeyrek performansı beklentileri aşsa da şirketin gelecek çeyrek için verdiği tahminler piyasadaki heyecanı sınırladı. Adobe, dördüncü çeyrek gelirinin 6,80 ila 6,85 milyar dolar arasında olmasını bekliyor. Bu aralığın orta noktası, analistlerin 6,85 milyar dolarlık beklentisinin biraz altında kalıyor.

Şirket aynı zamanda önemli bir yönetim değişikliğine hazırlanıyor. Adobe'nin mevcut CEO'su Shantanu Narayen, 1 Aralık'ta görevini Anil Chakravarthy'ye devrederek yönetim kurulu başkan yardımcısı değil, icra kurulu başkanı olarak görevine devam edecek. Bu nedenle Adobe'nin önündeki dönem, yalnızca yapay zekâ ürünlerinin performansı açısından değil, şirketin yeni yönetimle nasıl bir büyüme stratejisi izleyeceği açısından da önemli olacak.