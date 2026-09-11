Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

Adobe, Son 3 Ayda Kaç Para Kazandığını Açıkladı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Adobe, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde yapay zekâ destekli ürünlerine yönelik artan talebin etkisiyle beklentileri aştı.

Adobe, Son 3 Ayda Kaç Para Kazandığını Açıkladı
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Adobe, yapay zekânın yaratıcı yazılımlar dünyasındaki dengeleri değiştirdiği bir dönemde üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Photoshop ve diğer ürünlerine yapay zekâ özelliklerini giderek daha fazla entegre eden şirket, bu stratejinin karşılığını gelir tarafında almaya devam ediyor.

Şirketin geliri yıllık bazda yüzde 13 artarak 6,76 milyar dolara ulaştı ve analistlerin 6,70 milyar dolarlık tahminini aştı. Hisse başına düzeltilmiş kâr da 6,13 dolarla 6,09 dolarlık beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Adobe, Son 3 Ayda Kaç Para Kazandığını Açıkladı
1_aQ0A4uinY2bZXHBu-AJNLQ

Adobe'nin yapay zekâ gelirleri hızla büyüyor

1_aQ0A4uinY2bZXHBu-AJNLQ

Adobe'nin sonuçlarında öne çıkan başlıklardan biri, yapay zekâ odaklı ürünlerin yarattığı gelir oldu. Şirketin yapay zeka odaklı yıllık tekrarlayan geliri (ARR) üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 150'den fazla arttı. Bu tablo, Adobe'nin Photoshop, Acrobat ve diğer yaratıcı araçlarına eklediği yapay zekâ özelliklerinin şirketin gelir yapısında giderek daha önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.

Adobe aynı zamanda yapay zekâ alanında Canva ve Figma gibi rakiplerle daha yoğun bir rekabetin içinde. Şirketin önündeki temel soru da yapay zekâ yatırımlarının kullanıcı ve gelir artışını ne ölçüde hızlandırabileceği.

Güçlü sonuçlara rağmen yatırımcılar neden temkinli?

Adobe'nin üçüncü çeyrek performansı beklentileri aşsa da şirketin gelecek çeyrek için verdiği tahminler piyasadaki heyecanı sınırladı. Adobe, dördüncü çeyrek gelirinin 6,80 ila 6,85 milyar dolar arasında olmasını bekliyor. Bu aralığın orta noktası, analistlerin 6,85 milyar dolarlık beklentisinin biraz altında kalıyor.

Şirket aynı zamanda önemli bir yönetim değişikliğine hazırlanıyor. Adobe'nin mevcut CEO'su Shantanu Narayen, 1 Aralık'ta görevini Anil Chakravarthy'ye devrederek yönetim kurulu başkan yardımcısı değil, icra kurulu başkanı olarak görevine devam edecek. Bu nedenle Adobe'nin önündeki dönem, yalnızca yapay zekâ ürünlerinin performansı açısından değil, şirketin yeni yönetimle nasıl bir büyüme stratejisi izleyeceği açısından da önemli olacak.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

İnternet Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Bein Sports 1'den Galatasaray-Çorum FK Maçı Nasıl İzlenir?

Bein Sports 1'den Galatasaray-Çorum FK Maçı Nasıl İzlenir?

S Sport Plus'tan Beşiktaş-Hradec Kralove Maçı Nasıl Canlı İzlenir?

S Sport Plus'tan Beşiktaş-Hradec Kralove Maçı Nasıl Canlı İzlenir?

Google One Fiyatlarına Devasa Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Google One Fiyatlarına Devasa Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

İnternette Her Aradığını Bulmak İsteyenlere: Zamunda Benzeri En İyi Torrent Siteleri

İnternette Her Aradığını Bulmak İsteyenlere: Zamunda Benzeri En İyi Torrent Siteleri

Yasaklı Sitelere Girmek İçin DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir? 2025 Güncel DNS Listesi

Yasaklı Sitelere Girmek İçin DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir? 2025 Güncel DNS Listesi

Google Arama'ya Tarihi Değişiklik Geliyor: "Google'da Ara" Butonu Kaldırılacak

Google Arama'ya Tarihi Değişiklik Geliyor: "Google'da Ara" Butonu Kaldırılacak

Harley-Davidson Motorlar Kendine Has O Sesi Nasıl Çıkarıyor?

Harley-Davidson Motorlar Kendine Has O Sesi Nasıl Çıkarıyor?

Yapay Zeka Adobe

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com