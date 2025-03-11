Afrika ülkeleri, zor şartların ve düşük ekonominin bulunduğu bir yer olmasından dolayı pek fazla ekonomik imkândan söz edemiyoruz. Hâl böyle olunca bu ülkeler, nasıl kendi otomobillerini üretmeye başladı merak ediliyor.

Bugün Kenya’dan Uganda’ya kadar birçok Afrika ülkesi, otomobil üretiminde tam gaz ilerliyor.

Peki gerçekten de alım gücü düşük olan bu ülkeler, nasıl oldu da oldukça teşvik gerektiren otomobil sektörüne adım atabildi?

Ülkelerin, kendi otomobillerini üretebilmeleri için devlet desteği çok önemlidir.

Afrika'nın en fakir ülkeleri, 2025.

Aslında Afrika ülkelerinde tam da bu yaşandı. Devletin sanayiyi destekleyen politikaları, Afrika’nın otomotiv sektöründe ilerlemesine büyük katkı sağladı. Bu konu çerçevesinde devlet, ithal edilen araçlara yüksek gümrük vergileri koyarak yerli üreticilere rekabet avantajı sağladı. Mesela Kenya, Uganda ve Gana gibi ülkeler, ithal edilen ikinci el araçlara ağır vergiler koydu.

Yerli otomobil üreticilerine vergi muafiyeti, düşük faizli krediler ve altyapı desteği sunuldu. Özellikle Kenya, Gana, Uganda ve Ruanda gibi ülkelerde sanayi stratejileri geliştirilerek yerli üreticilere avantaj sağlandı.

Otomobil üretimi, büyük bir sermaye ve teknoloji gerektiriyor.

Afrika’daki bazı ülkeler, yabancı üreticileri çekerek otomotiv sanayisini kurmayı başardı. Mesela hepimizin çok iyi bildiği Volkswagen, Ruanda’da bir montaj tesisi kurdu. Burada parçalar ithal edilerek yerelde birleştiriliyor ve böylece yerel üretimin gelişmesi sağlanmış oluyor.

Yine aynı şekilde Peugeot ve Nissan gibi büyük otomotiv firmaları, bazı ülkelerde üretim ve montaj tesisleri açarak yerel iş gücünü kullandı.

Bölgesel iş birlikleri, bu ülkeler için çok önemli bir adım oldu.

Afrika ülkeleri, tek başlarına büyük otomobil pazarları oluşturmakta zorlandıkları için bölgesel ekonomik iş birliklerine yöneldiler. Akabinde Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi anlaşması sağlandı. Bu anlaşma, Afrika içindeki ticaretin kolaylaşmasını sağlamış oldu.

Bunun yanında Doğu Afrika Topluluğu gibi bazı topluluklar, bölgesel ticarete teşvik ederek yerli üreticilere ihracat fırsatları sunmuş oldu.

Bu ülkeler, uygun maliyetli araç üretiyor.

Afrika, pahalı ve lüks otomobillerin aksine bölgenin ihtiyacını gözlemleyerek dayanıklı ve nispeten daha uygun fiyatlı araçlar üretiyor. Kenya’da üretilen Mobius SUV, Afrika yollarına uygun, maliyeti az bir araç olduğu gibi Uganda’nın Kiira EV ve Gana’nın Kantanka Group bünyesinde üretilen otomobilleri, Afrika sanayisini de bir hayli geliştirdi. Tüm bu saydıklarımız, yüksek ithalat maliyetlerinden kaçınarak üretimi gerçekleştiriyorlar.

Ve son olarak, Afrika’daki birçok ülke uzun yıllar boyunca Avrupa, Japonya ve ABD’den gelen ikinci el otomobillere bağımlı hâldeydi. Otomobil üretimindeki amaçları, ikinci ele bağımlılığı yok etmekti. Bunun için Kenya, Uganda ve Ruanda gibi ülkeler, 5 yaşından büyük ikinci el araçların ithalatına yasaklar koydu.

Yerli otomobiller, Afrika ülkeleri için artık kaçınılmaz hâle geldi. Bu üretim sayesinde Afrika ülkelerinde ekonomik anlamda büyük bir gelişme de yaşandı, devlet teşviki ile devam eden üretim sayesinde yaşanmaya da devam ediyor.

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