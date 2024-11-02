Afrika’daki Nouadhibou Körfezi’ne giderseniz pek çok terk edilmiş gemiyle karşılaşabilirsiniz. Bu manzara, akıllara şu soruyu getiriyor: “Burası neden terk edilmiş gemilerin merkezi hâline gelmiş?”

Afrika’daki Moritanya'nın Nouadhibou şehri yakınlarındaki körfez, terk edilmiş gemilerle dolu bir alan olarak biliniyor.

Hatta “gemilerin mezarlığı” olarak da anılıyor. Peki neden gemileri özellikle bu bölgeye bırakıyorlar? Burayı özel kılan ne?

1980’li yıllardan beri gemiler buraya terk ediliyor.

Birçok gemi, artık kullanılmadıkları veya onarılamayacak durumda oldukları için Nouadhibou’ya terk ediliyor. Moritanya hükûmeti, gemi sahiplerine herhangi bir yaptırım uygulamadığı için burası zamanla devasa bir gemi mezarlığına dönüştü.

Gemilerin bir kısmı ekonomik nedenlerle, diğer bir kısmı ise Moritanya'nın sınırlı geri dönüşüm kapasitesi ve altyapı eksiklikleri nedeniyle buraya atılıyor. Çeşit çeşit ticari gemiler, balıkçı tekneleri, tankerler ve kargo gemilerinin bulunduğu bu alan; aynı zamanda çevre için de bir tehdit oluşturuyor çünkü paslanan gemiler zamanla denizi kirletiyor.

Gemilerin özellikle oraya atılmasının sebeplerine daha detaylı bakacak olursak…

Ülkedeki liman yetkilileri, yıllar boyunca düşük gelirli balıkçılar ve kargo gemisi sahiplerinden ücret karşılığında eski gemilerini Nouadhibou limanına bırakmalarına izin verdi. Böylece gemi sahipleri daha masraflı olan geri dönüşüm veya söküm sürecinden yırtmış oldular.

Ayrıca körfezdeki denetimin eksikliği de bu gemi mezarlığının gittikçe büyümesine zemin hazırladı, herhangi bir hükûmet baskısı yoktu. Normal şartlarda gemilerin parçalara ayrılması milyon dolarlara mal olduğundan gemi sahiplerinin de işine geldi.

Körfez, doğayı kirleterek çevresel sorunlara yol açsa da turistlerin ilgisini çeken bir yer.

Turistler ve fotoğrafçılar, terk edilen gemilerin bulunduğu ilginç manzarayı görmek için bölgeye gelse de bu ilgi, bölgenin ekolojik sorunlarını çözmeye yaramıyor.

Moritanya hükûmeti, son yıllarda uluslararası kuruluşlarla kafa kafaya vererek bölgedeki gemileri kaldırma projelerini değerlendirmeye başladı ancak maliyet ve diğer zorluklar sebebiyle henüz hayata geçmedi.

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