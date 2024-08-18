Afrika’da yaşayan bir balık türü; kuru toprakta aylarını, bazen yıllarını geçirdikten sonra canlı bir şekilde oradan çıkabiliyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor?

Özellikleriyle insanı şaşkına çeviren Afrikalı akciğerli balıkları, toprağın içinde yıllar boyu hayatta kalabiliyorlar. Üstelik bir süre sonra topraktan çıktıklarında hayatlarına normal bir şekilde devam edebiliyorlar.

Fantastik filmlerden fırlamış gibi duran bu balıkların dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım ve tüm bunları nasıl yapabildiklerini görelim.

Afrikalı akciğerli balıkların birbirinden ilginç özellikleri var.

Afrikalı akciğerli balıklar; Afrika’nın tatlı su göllerinde, nehirlerinde ve bataklıklarında yaşıyor. Suyun kuruduğu kurak mevsimlerde ise çevreye çok iyi uyum sağlıyorlar. Birazdan bu ilginç durumun detaylarına ineceğiz.

Bunun yanı sıra bildiğiniz üzere normalde balıkların akciğerleri olmaz ancak Afrikalı akciğerli balıkların hem solungaçları hem de akciğerleri var. Yani diğer balıkların aksine havadan doğrudan oksijen alabiliyorlar.

Kendilerini kuraklığa hazırlıyorlar.

Videoda 1.25’ten sonra kendilerini hazırlama süreçlerini görebilirsiniz.

Afrikalı akciğerli balıklar, estivasyon yani uyku hâli denilen bir süreç yaşıyor. Kuraklık başladığında çamurlu toprağa gömülüyorlar ve vücutlarından mukus salgılayarak çevrelerine koza oluşturuyorlar. Böylece vücutları nemli kalıyor ve kuraklıktan korunuyorlar.

Bu koza sürecinde metabolizmaları da epey yavaşlıyor ve enerji ihtiyaçları minimuma inip yağ depoları sayesinde hayatta kalıyorlar. Ayrıca soluk alıp vermeleri de yavaşlıyor, minimum seviyede oksijen alıyorlar.

Çok uzun süre bu kozada durabiliyorlar.

Afrikalı akciğerli balıklar, kozanın içinde bazen aylarca bazen de yıllarca kalabiliyor. Yağmur mevsimi başlayıp su kaynakları yeniden canlandığında ise kozalarını parçalıyorlar ve eski yaşamlarına geri dönüyorlar.

İşte tüm bu özellikleri onları dünyanın en ilginç ve en dayanıklı canlılarından biri yapıyor. Üstelik evrimin büyüleyiciliğine de göz kırpıyor.

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