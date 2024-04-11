Çıkması uzun zamandır beklenen Age of Empires Mobile'ın geçtiğimiz aylarda fragmanı yayımlanmıştı. Şimdi de erken erişime açıldı.

Strateji oyunu dendiğinde akla gelen ilk yapımlardan olan Age of Empires serisi, özellikle de ikinci ve dördüncü oyunuyla oyuncuların kalbinde kendine yer kazanmıştı. Hâlâ da kendine sadık kitlesiyle hız kesmeden yoluna devam ediyor. Zira çoğumuz unutmuş olabilir fakat seri, battle royale akımını bile oyununa katmıştı.

Şimdiyse sevilen serimiz, mobil oyuncularla buluştu. Şubat ayının sonlarına doğru bir fragmanla karşımıza gelen Age of Empires Mobile, şimdi de ön siparişe açıldı. Oyunun ne olup ne olmadığına gelin birlikte bakalım.

Age of Empires Mobile Google Play Store’da erken erişimde.

Bu bağlantıdan indirebileceğiniz Age of Empires Mobile, bilgisayardaki Age of Empires deneyimini mobile taşımayı amaçlıyor. Gördüğümüz kadarıyla Fransa, Roma, Çin ve Bizans imparatorluklarına hayat verebiliyoruz. Friedrich Barbarossa, Kraliçe Sheba gibi önemli isimlere liderlik edeceğimiz oyun, zengin bir strateji deneyimini göz alıcı grafiklerle sunacağını belirtiyor.

Aynı anda yüzlerce oyuncuyu barındıracak geniş çaplı savaşları mümkün kılacak Age of Empires Mobile; savaş öncesi planlama ve diğer oyuncularla bire bir kapışabileceğiniz modları da barındırıyor. Söz konusu yapım hem geliştiricileri hem de oyuncuları heyecanlandırmış durumda.

Age of Empires Mobile’ın fragmanı:

Oyunu oynadıktan sonra düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Özellikle de serinin veteranları, söz konusu oyunun özüne sadık mı kalacağını yoksa mobil oyun akımının trendlerine ayak mı uyduracağını merak ediyor.