Bir Reddit kullanıcısı, 2015'te satın aldığı The Crew oyununu, oyun oynanamaz hâlde olduğundan iade edebildiğini gösterdi.

Günümüzde çok sayıda oyunun problemli çıkmasından ötürü oyuncular, ön sipariş vermeye korkar hâle geldi. Hatta bu kitle sadece oyunun çıkışını bekleyenler. Bir de oyun çıktıktan sonra satın alıp hatalar yüzünden beğenmeyen ve iade etmek isteyen oyuncular var. Tabii oyun iade etmek için her platformun ayrı şartları var.

Bu şartlar arasında maksimum 2 saat oynama, satın alım tarihinin ardından 14 gün geçmemesi gibileri var. Fakat bir oyuncu, 9 yıl önce aldığı ve pek de oynamadığı bir oyunun iadesini almayı başardı. İadeyi istemesindeki gerekçe de hem oldukça haklı hem de oyun yapımcılarının başını ağrıtacak türden.

Oyunu 2015 yılında satın almıştı.

Görseller Çeviri yoluyla Arapça'dan Türkçe'ye çevrildi.

Reddit’te durumu paylaşan axgx2080 isimli kullanıcı, 2015’te The Crew oyununu satın almış ve o zamandan bu zamana pek de oynamamış. 31 Mart 2024’te PlayStation desteğine ulaşan kullanıcı, oyunun desteği kesildiği için artık oynanmadığını, bu sebeple de iade istediğini belirtmiş.

Ve oldukça şaşırtıcı biçimde PlayStation, bu talebi onaylayarak kullanıcının hesabına 94,99 doları geri yatırmış. Bunun ardından diğer kullanıcılar da bu tarz hamlelerin oyun stüdyolarının ani destek kesme gibi eylemlerinin önüne geçeceğini düşündü. Fakat talebin bir kereye mahsus olarak mı onaylandığı kesin değil. Geçerli bir sebep olarak büyük kitlelerce uygulanabileceği de dolayısıyla henüz net değil.

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