Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Türkiye'de Geçen Ay En Çok Satan Elektrikli Otomobiller Belli Oldu

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Türkiye'de ağustos ayında ve 2026 genelinde en çok satılan sıfır elektrikli otomobil modelleri belli oldu.

Türkiye'de Geçen Ay En Çok Satan Elektrikli Otomobiller Belli Oldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli otomobillerin popülaritesi gün geçtikçe daha da artıyor. Peki ülkemizde en çok satılan elektrikli otomobiller neler? Gazeteci Emre Özpeynirci’nin paylaştığı, EBS Danışmanlık tarafından sağlanan veriler geçen ayın en çok satan modellerini gözler önüne seriyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Ağustosta ülkemizde toplamda 11.878 adet sıfır elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Bununla birlikte 2026 yılı genelindeki 8 aylık dönemde toplam satış miktarı 105 bin 255’e yükseldi.

İçerikten Görseller

Türkiye'de Geçen Ay En Çok Satan Elektrikli Otomobiller Belli Oldu
t1

Geçen ay en çok satan elektrikli otomobiller

t1

  1. Togg T10X - 2.939 adet
  2. Togg T10F - 1.947 adet
  3. KG Mobility Torres - 1.602 adet
  4. Volvo EX30 - 805 adet
  5. Citroen C3 Aircoss - 502 adet
  6. Kia EV3 - 300 adet
  7. BMW iX3 - 288 adet
  8. Tesla Model Y - 280 adet
  9. Mercedes-Benz CLA - 277 adet
  10. Opel Frontera - 262 adet

2026 genelinde en çok satan elektrikli otomobiller

  1. Togg T10X - 17.783 adet
  2. Togg T10F - 12.951 adet
  3. KG Mobility Torres - 10.204 adet
  4. MINI Countryman - 8.105 adet
  5. Volvo EX30 - 5.034
  6. Opel Frontera 4.756 adet
  7. Tesla Model Y - 4.368 adet
  8. Citroen C3 Aircross - 3.354 adet
  9. BMW X1 - 2.574 adet
  10. Volvo EX40 - 2.148 adet

Listeye baktığımızda hem aylık hem de yıl genelinde ilk 2 sırada yerli otomobil şirketi Togg’un T10X ve T10F modellerini görüyoruz. Bu iki otomobil, toplamda 39.734 adet satış ile toplam elektrikli otomobil pazarının %29,2’lik payını oluşturmayı başarıyor. Bunlar dışında KG MObility Torres modelinin çok ilgi görmesi dikkat çekiyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

200 Bin Kilometreyi Devirmiş Olsa Bile Alınabilecek Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometreyi Devirmiş Olsa Bile Alınabilecek Benzinli Motorlar

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Toyota'nın Türkiye'de Satmadığı Mükemmel Otomobiller

Toyota'nın Türkiye'de Satmadığı Mükemmel Otomobiller

1-1.5 Milyon TL Arasına Alınabilecek En İyi Arabalar: Premium, Sıfır, İkinci El...

1-1.5 Milyon TL Arasına Alınabilecek En İyi Arabalar: Premium, Sıfır, İkinci El...

Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com