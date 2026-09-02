Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli otomobillerin popülaritesi gün geçtikçe daha da artıyor. Peki ülkemizde en çok satılan elektrikli otomobiller neler? Gazeteci Emre Özpeynirci’nin paylaştığı, EBS Danışmanlık tarafından sağlanan veriler geçen ayın en çok satan modellerini gözler önüne seriyor.
Ağustosta ülkemizde toplamda 11.878 adet sıfır elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Bununla birlikte 2026 yılı genelindeki 8 aylık dönemde toplam satış miktarı 105 bin 255’e yükseldi.
İçerikten Görseller
Geçen ay en çok satan elektrikli otomobiller
- Togg T10X - 2.939 adet
- Togg T10F - 1.947 adet
- KG Mobility Torres - 1.602 adet
- Volvo EX30 - 805 adet
- Citroen C3 Aircoss - 502 adet
- Kia EV3 - 300 adet
- BMW iX3 - 288 adet
- Tesla Model Y - 280 adet
- Mercedes-Benz CLA - 277 adet
- Opel Frontera - 262 adet
2026 genelinde en çok satan elektrikli otomobiller
- Togg T10X - 17.783 adet
- Togg T10F - 12.951 adet
- KG Mobility Torres - 10.204 adet
- MINI Countryman - 8.105 adet
- Volvo EX30 - 5.034
- Opel Frontera 4.756 adet
- Tesla Model Y - 4.368 adet
- Citroen C3 Aircross - 3.354 adet
- BMW X1 - 2.574 adet
- Volvo EX40 - 2.148 adet
Listeye baktığımızda hem aylık hem de yıl genelinde ilk 2 sırada yerli otomobil şirketi Togg’un T10X ve T10F modellerini görüyoruz. Bu iki otomobil, toplamda 39.734 adet satış ile toplam elektrikli otomobil pazarının %29,2’lik payını oluşturmayı başarıyor. Bunlar dışında KG MObility Torres modelinin çok ilgi görmesi dikkat çekiyor.