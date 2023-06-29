Yılda ortalama 1 kilo böcek yediğimize dair hepimizin ara sıra duyduğu bir söylenti vardır. Peki sizce, örümcekler de bu veriye dahil mi? Farkında olmadan, bazılarımızın görmeye bile tahammülü olmadığı o 8 bacaklı canlıları yiyor olabilir miyiz?

Genellikle korku ya da gerilim temalı filmlerde; ağızdan, burundan veya kulaktan giren örümcek sahneleri vardır. O sahneleri sadece izlemek bile yüzümüzü ekşitmemize yetebilir.

Bir de bunun gerçekten başımıza geldiğini düşünün. Uykumuzda bilinçsiz bir şekildeyken örümcekler ağzımızdan giriyor olabilir mi? Bu sorunun cevabına ve daha fazlasına birlikte bakalım.

Uzmanlar, biz uyurken bir örümceğin ağzımıza girebileceğini kabul ediyor fakat bu ihtimal gerçekten çok zayıf.

Örümceklerle kıyaslayınca epey iri olduğumuzu göz önünde bulundurursak, bizi sadece kendi “manzaralarının” bir parçası olarak görürler. Ayrıca, biz uyurkenki kalp atışımızın ve nefesimizin sesi onlar için çok gürültülü ve ürkütücü olur.

Çıkardığımız bu sesler, örümceklerin son derece hassas olduğu titreşimler yaratır. Yani bırakın ağzımıza girmeyi, bizden en uzak köşeye kaçmak isterler.

Bilimsel veya tıbbi literatürde, örümceğin insanın içine girdiğine dair bir vaka kaydı yok.

Uyurken bir örümcek yüzünüze tırmanırsa teninizdeki sekiz küçük bacağın verdiği his, sizi muhtemelen çok çabuk uyandırır. Üstelik sadece az sayıda örümcek türü bizimle evimizi paylaşır ve fark ettiyseniz çoğunluğu inzivaya çekilmeyi tercih eder.

Üstümüzde değil, kuytu köşelerde gezinirler veya ağlar kurarlar. Bodrum veya çatı gibi, insanların az bulunduğu yerlerde örümceklerin daha fazla olmasından da bunu anlayabiliriz.

Gelelim asıl konumuza; ya bir örümcek, vücudumuzdan içeri girerse?

Dünya üzerinde 40.000 farklı örümcek türü bulunuyor. Tahmin edin bu türlerden kaç tanesi zehirli? Yalnızca 12! Bu 40.000 örümcek türünden zehirli olanının size denk gelmesi ihtimalinin ne kadar düşük olduğunu bir kenara bırakırsak bile, zehirlerini yalnızca enjekte yoluyla size geçirebileceklerinden, bir örümceği uykunuzda yemeniz veya yutmanız problem olmaz. Bu durumu, farklı mutfak kültürlerinde örümceklerin canlı veya pişmiş hâlde yenmesinden de anlayabiliriz.

Üstelik, uykuda olsanız bile, boğazınızdan bir örümcek ilerlerse otomatik olarak öksürmeye başlarsınız ve bu yüksek ihtimalle onların ölümüyle sonuçlanır. Ölmeseler dahi, öksürmenin etkisiyle boğazınızdan çıkarlar.

Tüm bunları yok sayıp biraz daha ileri gidelim… Ya örümceği yutarsak?

Evet, sıvıların içinde uzun süre yaşayabilen örümcek türleri var. Ancak içeriğimizin başında bahsettiğimiz gibi bu türlerin size denk gelme ihtimali çok düşük. Biz yine de denk gelme ihtimaline karşı açıklayalım.

İnsanlar olarak midemiz o kadar asidiktir ki bir örümceğin o asidin içinde yaşaması mümkün değildir. Yani korkmayın, mide asidiniz örümcekleri öldürecek kadar kuvvetli!