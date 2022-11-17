Kediler Tuvaletini Kuma Yapmayı Nasıl Biliyorlar?

Bazı hayvanların çok başarılı işler yaptığını görüyoruz. Mesela bir örümcek ağ yapmak için bir sertifika almıyor, doğrudan bu ağı örmeye başlayabiliyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar hiç merak ettiniz mi?

Daha önce bir kuşun yuva, kunduzun baraj yaptığını gördünüz mü? Ya da örümceklerin ağ yapıp kedilerin tuvaletini doğrudan kuma yaptığını da görmüş olabilirsiniz. Tüm bunların nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Bir yavru kedi bile siz çok fazla uğraşmadan tuvaletini kuma yapacağını bilir. Peki bunun sebebi ne?

Aslında bu doğuştan gelen yetenekler; çok karmaşık bir evrimsel sürecin sonucu olarak karşımıza çıkan genlerden gelen bilgiler ışığında oluşur. Çevrelerindeki faktöre göre de yeni yetenekler öğrenip adapte olabilen hayvan dostlarımız, nesiller boyunca elde ettikleri genetik bilgilerle hepimizin ağzını açık bırakacak şeyler yapabilirler.

Hayvanlar ortam şartına göre farklı davranışlar sergilerler.

Bir hayvan, bulunduğu ortamın şartlarına adapte olmak zorundadır. Mesela hava çok soğuksa titreyerek vücutlarını ısındırmaları gerekir ya da sıcakken terleyerek vücut sıcaklıklarını dengelerler.

Evrimsel süreçte sadece başarılılar hayatta kalır.

Aslında evrimi anladığımızda hayvanların davranışlarını da daha iyi anlayabiliyoruz. Mesela örümceklerin evrimleşme sürecinde başarılı ağ kuranlar hayatta kaldı. Çünkü ağ kurma yeteneği olmayan örümcekler aç kalarak öldü. Milyonlarca yıl boyunca süren evrim sürecinde ağlarını kurup yemek yiyebilen örümcekler ise üreyerek genetiklerini sonraki nesillere aktarabildi.

Kedilerin gizlenme özelliği tuvalet eğitimini kolay hale getiriyor.

Kedilere baktığımızda eğer seçenekleri arasında kum varsa tuvaletlerini bu kumlara yapıp üstünü kapattıklarını görüyoruz. Çünkü onların da milyonlarca yıllık evrim süreçlerinde diğer yırtıcılar tarafından fark edilmemesi gerekiyordu. Bunun için de yaptıkları dışkıların kokusunu usta bir şekilde kapattılar.

Bu sebeple de özellikle toprağı ya da kumu kazıp tuvaletlerini yaptıktan sonra aynı dışkılarını yine toprak ya da kumla kapatmaları gerekiyordu. Bazı kedilerin mamalarını alıp aynı şekilde kuma sakladıklarını görmüş olabilirsiniz. Bunun sebebi de aynı şekilde kokuyu saklamak olarak gösterilebilir.

Büyük yırtıcı kediler tuvaletlerini dışarıda bırakıyorlar.

Kedilerin aksine aslan, kaplan gibi büyük yırtıcı kedilerin dışkılarını dışarıda bıraktıklarını görüyoruz. Bunun sebebi de bulundukları ortamın liderleri olma çabalarıyla alakalı. "Burası benim alanım" demek isteyen bu hayvanlar tuvaletleriyle kokularını bırakabiliyorlar. Bu noktada benzer bir davranış köpeklerde görülüyor.

Bazı hayvanlar ebeveynlerinden öğrenebiliyor.

Örümcek gibi bazı canlılar genetik olarak bazı şeyleri biliyorken bazıları ise ebeveyenlerinden öğrenebiliyor. Örneğin kunduzlar; ebeveyenlerinden baraj ya da yuva yapmayı öğreniyorlar. "Gerekli yapı malzemeleri nerede bulunur?", "Bu yapılar nasıl bir yuvaya dönüştürülür?" gibi soruların cevabı kunduz anne ve babalarda bulunur ve yavrular bu bilgileri öğrenerek büyüdüklerinde kendi yavrularına aktarırlar.

Kuşlar da yuva yapmayı ebeveynlerinden öğrenebilecekleri gibi içgüdüsel olarak da bilebilirler.

Kuşlar ebeveynlerinden yuva yapmayı öğrenebilirler ancak bazen bu kadar şanslı olmayan yavru kuşlar vardır. Ancak buna rağmen kuşlarda da içgüdüsel bir yuva yapma yeteneği bulunuyor. Bunun için yuva yapacakları yere önce bir dal taşırlar. Sonra o dala yenisini eklerler ve yuva olana kadar buna devam ederler. Kendi doğdukları yere benzediğinde kendilerine bir yuva yaptıklarını anlamış olurlar.

Bugün sizlere bazen ağzımız açık bir şekilde baktığımız hayvan yeteneklerinin nasıl gerçekleştiğini açıkladık. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bizlere yorumlar kısmında yazabilirsiniz.