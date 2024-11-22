Apple, 2024 Yılın Sanatçısını Açıkladı

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Apple Music, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Yılın Sanatçısı" ödülünün kazananını açıkladı. Billie Eilish, ikinci kez ödülün sahibi oldu.

Spotify ile yarışta geride kalsa da dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servislerinden biri olmaya devam eden Apple Music, yılın sanatçısını açıkladı. Müzik dünyasının son yıllardaki en dikkat çeken isimlerinden olan Billie Eilish, Apple Music tarafından 2024 Yılın Sanatçısı seçildi.

Eilish, günümüzde popüler müziğin en büyük temsilcilerinden biri konumunda. Barbie filmi için yapmış olduğu What Was I Made For? şarkısıyla Oscar ödülüne layık görülen ve bu yıl iki Grammy ödülü daha alan Billie Eilish, Apple Music tarafından layık görüldüğü ödül ile bir anlamda diğer ödüllerini perçinlemiş oldu.

Billie Eilish, 2. kez Apple tarafından Yılın Sanatçısı seçildi

Tabii Billie Eilish'in bu yılki ödül yağmurunun altında 3. albümü olan Hit Me Hard and Soft'un yayınlanması da yatıyor. Henüz 23 yaşında olan genç sanatçı, Apple Music'in açıklamasına göre yeni albümüyle 136 ülkede çalma listelerinin zirvesine yerleşmeyi başardı. Bu arada Billie Eilish'in 2019 yılında da Apple Music tarafından Yılın Sanatçısı seçildiğini hatırlatalım. Geçtiğimiz yıl ise bu ödülü Taylor Swift almıştı.
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Kaynak : https://www.apple.com/newsroom/2024/11/billie-eilish-is-apple-musics-artist-of-the-year-for-2024/
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