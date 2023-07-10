Biz Fark Etmesek de Çok Önemli Bir Rolü Var: AirPods'taki Bu Minik Siyah Kısım Ne İşe Yarıyor?

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Apple kulaklıkların üzerindeki küçük siyah kısımlar, kablolu kulaklıklarından beri var. Zamanla bluetooth bağlantılı AirPods üretmeye başladıktan sonra bu delikler genişledi ve var olmaya devam etti. Aslında diğer marka kulaklıklara da zamanla eklendi fakat biz bu içeriğimizde gelişim sürecini ve ne işe yaradığını Apple üzerinden anlatacağız.

Yıllardır süregelen Apple kulaklıklar; rengi, gövde tasarımı ve dış tarafındaki bu küçük deliğiyle diğer kulaklıklardan ayrışan ve artık oturmuş bir görünüm sunuyor. Dışarıdan bakıldığında, kulaklığın bir AirPods olduğu açıkça seçilebiliyor. Fakat kaç tanemiz o küçük deliklerin ne işe yaradığını biliyoruz?

Eğer yanınızda bir Apple kulaklığı varsa hemen şimdi deneyebilirsiniz. Parmaklarınızla bu delikleri kapatın ve o şekilde müzik dinlemeye çalışın. Deneyiminizin çok farklı olduğunu hemen fark edeceksiniz.

Modeller değişse de küçük siyah delik değişmedi.

kulaklık

Üç nesil AirPods tarihi boyunca Apple, ses performansını iyileştirmek için pek çok geliştirme yaptı. Apple kulaklıklardaki minik siyah girinti, modeller değiştikçe boyut ve görünüm olarak değişiklik gösterdi fakat hep kulaklığın üzerinde var olmaya devam etti.

Bu siyah kısım, yalnızca estetik unsuru değil, öncelikli olarak ses performansını çok daha iyi hâle getirip müzik dinleme ve telefonda konuşma deneyiminizi iyileştirmek için tasarlandı. 

Apple'ın resmi ürün sayfasının, bu konu hakkında açıklamaları bulunuyor.

apple

Apple’ın belirttiğine göre bu delikler, basıncı eşitleyerek daha rahat bir kullanım sunuyor. Bununla birlikte, AirPods'un şeffaflık modu ve aktif gürültü engelleme gibi en iyi özelliklerini iyileştirmede de önemli bir rol oynuyorlar.

Havalandırma, dışarıdan gelen hava akışı için kanal görevi görüyor.

airpod

Ana hoparlör kısmı dışarıdan sıkıca kapatıldığında, havalandırma delikleri havanın akustik odaya girip çıkmasını sağlar. Akustik oda, duyduğunuz sesi üretmek için titreşen kısımdır ve uygun hava akışı olmazsa iyi bir deneyim sunmaz.

Ayrıca bu akustik oda, güçlü bir bas oluşturmak ve sesleri geliştirmek için hava akışını optimize eder.

AirPods'taki havalandırma deliklerinin önemini öğrendik, sıra onları temiz tutmayı öğrenmekte.

iphone kulaklık

Birçoğumuz, kulaklıklarımızı her kullanıştan sonra temizlemeyiz fakat içleri zamanla kulak kiri, toz ve pislikle dolarak havalandırmayı tıkar. Böylece hava akışı kesilir ve verimlilik düşer. 

Peki, AirPods’u nasıl temizlemeliyiz? Her ne kadar suya dayanıklı olsalar da suyun altında temizlememelisiniz. Bunun yerine, tüy bırakmayan bir kumaş tercih edebilirsiniz. Eğer temizliğinden emin olmak için alkol bazlı bir madde isterseniz, Apple’ın bunun için önerileri var: %70 izopropil alkollü mendil, %75 etil akollü mendil ya da clorox mendil. 

İçeriğimizde üzerinde durduğumuz minik siyah kısmı ise pamuklu bir çubukla, herhangi bir kimyasal madde kullanmadan temizleyebilirsiniz. Yine de hatırlatmakta fayda var, bu alkollü maddeleri sulu bir şekilde kullanmamalısınız, yalnızca dış yüzeyinde kullanarak kulaklığınızı daha temiz hâle getirmekte fayda var. 

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