DigiTimes tarafından bugün paylaşılan bir habere göre Apple’ın kablosuz kulaküstü kulaklığı AirPods Studio’nun üretimi Vietnam’da başladı. Bugüne kadar yapılan birçok habere göre kulaklıklar, haziran ayındaki WWDC 2020 etkinliğinde karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz aylar boyunda Apple hakkında ortaya güzel ve keşke dedirten bir iddia atılıyordu. Bu iddiaya göre Apple, kablosuz bir kulaküstü kulaklık modeli üzerinde çalışıyordu ve yakın zamanda tanıtacaktı. Bugün hazırlanan bazı haberlerdeyse bu kulaklığın çoktan geliştirildiği, hatta üretim aşamasına bile geçtiğinden bahsedildi.

Geçtiğimiz ay yapılan bir haberde Apple’ın Worldwide Developers Conference’ta (WWDC) yeni kulaklıklarını tanıtacağı söylenmişti. Şirketin daha önce hiç duyurusunu yapmadığı ürünlerini de gördüğümüz bu konferansta daha önce HomePod’un da tanıtıldığını gördüğümüzden, bu iddia oldukça olası diyebiliriz.

Üretim Vietnam'da başladı iddiası:

Bu ayın başlarında yapılan bazı haberlerde Apple’ın yeni kulaküstü kulaklıklarını Vietnam’da üretmeye başlayacağı söylenmişti. Haberlere göre kulaklıklar, Apple’a haziran ya da temmuz aylarında teslim edilecekti. DigiTimes tarafından bugün yapılan haberdeyse üretimin Vietnam’da başlamış ve şu anda devam ediyor olduğu söylendi.

Apple’ın ‘AirPods Studio’ adıyla piyasaya sürmesi beklenen yeni kulaküstü kulaklıkları, bugüne kadar yalnızca iOS 14’te kendisini gösterdi. Yeni iOS işletim sisteminin ancak sonbahar aylarında çıkacağını düşünürsek, şirketin bu kulaklıkları haziranda tanıtmasına rağmen daha ileri bir tarihte piyasaya sürmesini bekleyebiliriz.

Peki Apple’ın bu kulaklığında bizi neler karşılayacak? Bugüne kadar hazırlanan birçok habere göre Apple, AirPods Studio kulaklıklarıyla birlikte kullanıcılara eşsiz ve farklı bir deneyim sunmayı planlıyor. Tabii bu deneyimi yaşatacak faktörlerin neler olduğunu şu anlık bilmiyoruz ancak bazı tahminler bulunuyor.

Bazı haberlere göre Apple AirPods Studio, kulaklığın hangi kulağa takıldığını tespit edebilecek bir sisteme ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte kulaklıklar, Apple Watch’da olduğu gibi kullanıcının isteğine göre parça parça özelleştirilebilecek. Tabii tüm bu iddiaların doğru olup olmadığını ancak haziran ayındaki WWDC 2020 etkinliğinde öğreneceğiz.