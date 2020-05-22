Apple’ın yakın gelecekte tanıtacağı iddia edilen Artırılmış Gerçeklik (AR) tabanlı akıllı gözlüğü hakkında söylentiler artarak devam ediyor. Bugün ortaya atılan yeni bir iddia göre Cupertinolu şirket, AR gözlüklerinin 'Steve Jobs Heritage Edition’ adlı özel bir sürümü üzerinde çalışıyor.

Son yıllarda Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisine yönelik pek çok atılım gerçekleştiren ABD’li teknoloji devi Apple, şimdi de akıllı gözlükler için kolları sıvadı. Şirketin AR tabanlı bir gözlük geliştireceği haberleri, bir süredir kamuoyunu meşgul ediyor. İddialara göre söz konusu ürün, dışardan bakıldığında normal bir gözlükten farksız olacak, ancak barındığı özellikler, onu dünyanın en teknolojik gözlüğü yapacak.

Tüm Apple cihazları ile entegre bir şekilde çalışacağı söylenen akıllı gözlük, son derece işlevsel bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak. Gözlük camları, adeta bir telefon ekranı görevi görecek. Dahası, camlara yansıyan bilgiler el hareketleriyle kontrol edilebilecek.

Apple'ın AR tabanlı akıllı gözlüğünün en geç 2022 yılında satışa sunulacağı söyleniyor

Bugün, Apple Glass şeklinde adlandırılması beklenen ürüne dair yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Apple cihazlarına dair en güvenilir yayınlardan biri olan Cult of Mac, AR gözlüklerinin 'Steve Jobs Heritage Edition’ isimli özel bir sürümü üzerinde çalışıldığını aktardı. Haberde, söz konusu versiyonun, sınırlı sayıda ve sürede satılacağından da bahsediliyor. Gözlüğün yapı malzemesi ve fiyatlandırması hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgiye sahip değiliz.

Önümüzdeki eylül ayında düzenlenecek iPhone 12 etkinliğinde tanıtılacağı iddia edilen Apple Glass için 499 dolarlık bir fiyat etiketi belirleneceği konuşuluyor. Bununla birlikte, AR tabanlı akıllı gözlüklerin 2021’in dördüncü çeyreği veya 2022’nin ilk çeyreğinde satışa sunulacağı söyleniyor.

İddialara göre Apple Glass'ın Steve Jobs özel sürümü sınırlı sayıda üretilecek

Bloomberg editörü Mark Gurman ise Apple Glass ile ilgili çıkan tüm sızıntıların bir “hayal ürünü” olduğuna inanıyor. Teknoloji dünyasındaki en sağlam kaynaklardan biri olan Gurman, Apple'ın 2021'in başında bir AR / VR başlık duyuracağını ve 2022 yılında da satışa sunacağını iddia ediyor. ABD’li şirketin AR teknolojisine ilişkin büyük planları olduğu bir gerçek, ancak bu düşüncelerin hangi şekillerde vücut bulacağı şimdilik büyük bir muamma.