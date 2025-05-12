The Wall Street Journal, Apple'ın iPhone 17 ailesinde fiyatlara zam yapacağını duyurdu. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan habere göre Apple'ın zam kararının temel nedeni, ABD'nin Çin'e yönelik gümrük tarifesi.

The Wall Street Journal'dan ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Kurumun konuya aşina kaynaklara dayandırdığı bir habere göre Apple, bu sonbaharda satışa sunacağı iPhone 17 serisi telefonlara zam yapacak. Üstelik Apple'ın bu zam kararını açıklarken farklı bir imaj çizeceği iddia ediliyor.

Kaynaklara göre iPhone 17 ailesine zam yapılacak olmasının nedeni, ABD hükûmetinin Çin'e yönelik gümrük tarifesi. Aslına bakacak olursak ABD ve Çin tarafları konuyla ilgili ufak da olsa anlaştırlar ancak her ne olursa olsun Trump yönetimi Apple'ı zorda bırakacak. Şirket de bundan kaynaklı olarak yeni iPhone'lara zam yapacak.

Apple, zam kararını başka nedenlere bağlayacak

Tedarik zincirinden oldukları belirtilen kaynaklara göre Apple, tüketicilere gümrük tarifeleri nedeniyle zam yapmak zorunda kaldığını elbette söylemeyecek. Şirket, zam kararını yeni özellikler ve tasarımlarla ilgili olduğunu ifade ederek, tüketiciyi ikna etmeye çalışacak. Tabii tüketicilerin bunu nasıl karşılayacakları hakkında bir şey söylemek şu an için mümkün değil. iPhone 17 satışları, bu noktada belirleyici olacak.

Bu arada; gümrük tarifesi, Apple'ı gerçekten de zor durumda bıraktı. Çünkü Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve 2025'in ilk üç ayında Çin'den ithal edilen ürünler için 900 milyon dolar gümrük vergisi ödediklerini açıkladı. Hâl böyleyken şirketin maliyetlerinin artacağı kesin ancak bunu doğrudan tüketiciye yansıtmak ne kadar doğru? İşte bu sorunun cevabı, uzunca bir süre tartışılacak gibi görünüyor.