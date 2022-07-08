Akbank Mobil Uygulamasına Erişilemiyor (Açıklama Geldi)

Geçtiğimiz yıl 43 saatlik bir kesinti yaşayan Akbank, olaydan tam bir yıl sonra yeniden bir sistem hatasıyla gündeme geldi. Akbank müşterileri, öğlen saatlerinden bu yana mobil uygulamaya giriş yapamıyor.

Türkiye’nin en büyük bankalarından birisi olan Akbank, bir süredir müşterilerinin sisteme giriş yapmasını engelleyen bir sorunla karşı karşıya. Akbank müşterileri, bayram öncesinde bankanın mobil uygulamasına erişmeye çalıştıklarında hatayla karşılaşmaya başladı. Müşteriler, yaşanan sorun nedeniyle herhangi bir işlem gerçekleştiremiyor.

Akbank’ta yaşanan ve saatlerdir devam eden sorun, bankanın Twitter’da gündem olmasına neden oldu. Pek çok müşteri bankada yaşanan sorunu ve tepkilerini dile getirirken, Akbank tarafından da bazı müşterilerin paylaşımları altına sorun hakkında cevap verildi. Akbank’ta karşılaşılan sorun ve yapılan açıklama şu şekildeydi:

Kullanıcıların karşılaştığı hata:

Akbank'tan açıklama geldi:

Akbank, sorunun çözülmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirirken bununla birlikte vatandaşların mağduriyetini azaltmak için bir başka önlem daha aldı. Banka, şube çalışma saatleri ve EFT işlem süresinin bugün 15.00’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Akbank, geçtiğimiz yıl 43 saatlik sistem kesintisi yaşamıştı:

Akbank, geçtiğimiz yıl tüm Türkiye gündemini meşgul eden 43 saatlik devasa bir kesinti yaşamıştı. Söz konusu sistem kesintisinde yalnızca mobil uygulama değil, Akbank'ın ATM'ler dahil tüm sistemleri etkilenmişti. Sorun, Akbank'ın ana bilgisayarına yaptığı güncelleme sırasında karşılaşılan bir hatadan kaynaklanıyordu. O günlerde olanları sizlerle şu şekilde paylaşmıştık: